Colombia vs Francia EN VIVO Fecha, hora y canal del amistoso en París rumbo a Rusia 2018

Colombia vs Francia EN VIVO. 'Cafeteros' visitarán París para amistoso contra el cuadro 'Galo' rumbo al Mundial Rusia 2018. En esta nota conoce los horarios y canales de TV que pasarán este partidazo. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Colombia vs Francia? El choque se llevará a cabo el viernes 23 de marzo en el Stade de France, que tiene capacidad para 81 mil espectadores. ¡Será un lleno total de hinchas!



¿A qué hora se jugará el Colombia vs Francia? En Perú y Colombia arrancará a las 3:00 p.m.. A continuación revisa los horarios en el resto de países.



Argentina / 5:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m

España / 9:00 p.m.

Francia / 9:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Estados Unidos / 4:00 p.m. (Miami)



¿Qué canales de TV pasarán el Colombia vs Francia? Los encargados de pasar el encuentro son ESPN 2 para toda Latinoamérica y Caracol Televisión (solo para Colombia).



¿Vas a seguir el Colombia vs Francia vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del duelo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Con James Rodríguez y Radamel Falcao a la cabeza, Colombia saldrá con todo para enfrentar al poderoso conjunto francés que tiene a figuras como Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Dembélé, Rabiot, Varane, entre otros. ¡Partidazo!