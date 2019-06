Colombia vs. Qatar EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo B de la Copa América 2019 | VIDEO | FOTOS

COLOMBIA VS. QATAR EN VIVO | DÍA, HORA Y CANAL | COPA AMÉRICA 2019 | La selección colombiana debutó ante Argentina en un emocionante duelo del que salió con un airoso triunfo por la Copa América 2019 y ahora va en busca de su segundo triunfo que le permita clasificar a la segunda ronda del torneo de la Conmebol. Entérate aquí todos los pormenores de este importante partido.



¿Cuándo y dónde se jugará el Colombia vs. Qatar? El duelo por la segunda fecha de la Copa América se jugará el miércoles 19 de junio a las 4:30 p.m. en el estadio Morumbí, que lucirá repleto de hinchas que esperan la clasificación de su equipo a la siguiente ronda.

¿A qué hora se jugará el Colombia vs. Qatar?

El partido por la segunda fecha de la Copa América 2019 se jugará a las 4:30 p.m. (hora peruana) y en distintos horarios: Argentina (6:30 p.m) | Colombia (4:30 p.m.) | México (4:30 p.m.) | Brasil (6:30 p.m.) | Bolivia (5:30 p.m.) | Canadá (4:30 p.m.) | Ecuador (4:30 p.m.) | Estados Unidos (4:30 p.m.) | Venezuela (5:30 p.m.)



En España, el Colombia vs. Qatar será televisado en directo el miércoles 19 de junio a las 22:30 horas por los canales beIN Sports, DAZN Spain y Movistar+.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019 Colombia vs. Qatar podrá verse a través de los canales ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBC Sports Live Extra App | 4:30 p.m. (Los Ángeles) | 7:30 p.m. (Miami y Nueva York)

En Colombia, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol TV y RCN serán los encargados de transmitir el Colombia vs. Qatar por la Copa América 2019

CANALES DEL MUNDO: Colombia vs. Qatar