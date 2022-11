Bayern Múnich vs. Inter EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE los bávaros, ya clasificados a la siguiente ronda de la Champions League, abre las puertas del Allianz Arena hoy para recibir a la escuadra italiana en la última jornada del Grupo C. Aquí te contamos todos los pormenores de este partidazo que puedes seguir en el minuto a minuto en Trome.pe.

Bayern Múnich vs Inter EN VIVO: Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

47′ anulan gol a Lautaro Martínez por posición adelantada

PRIMER TIEMPO

32′ Benjamín Pavard de cabeza pone 1-0 para Bayern Munich

- Salen los equipos al campo de juego.

Bayern Múnich vs Inter EN VIVO: Nota previa

Los alemanes llegan como líderes del Grupo C con 15 puntos, mientras que los italianos marchan segundos con 10 unidades, pero también clasificados. Barcelona en ese ‘Grupo de la muerte’ quedó eliminado (3° con cuatro puntos) y Viktoria Plzen, cierra la clasificación sin puntos.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann han ganado los últimos seis duelos al hilo: marcaron 25 goles y solo recibieron seis tantos. Precisamente, los ‘Bávaros’ salieron victoriosos de todos sus duelos en la Liga de Campeones y, por ello, ya tienen asegurado el primer puesto rumbo a octavos de final.

Bayern Munich enfrenta a Inter por la Champions League. (Foto: EFE)

Por su parte, Inter de Milán selló su pase a octavos con el 4-0 sobre Viktoria Plzen, tras dejar en el camino a Barcelona en los duelos directos (triunfo 1-0 y empate 3-3). No obstante, los dirigidos por Simone Inzaghi solo tendrán que conformarse con el segundo lugar.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Inter?

Perú – 3.00 p. m.

– 3.00 p. m. México – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

– 2.00 p. m. hora de Texas Ecuador – 3.00 p. m.

Colombia – 3.00 p. m.

– 3.00 p. m. Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 4.00 p. m.

– 4.00 p. m. Venezuela – 4.00 p. m.

Uruguay – 5.00 p. m.

– 5.00 p. m. Paraguay – 5.00 p. m.

Argentina – 5.00 p. m.

– 5.00 p. m. Brasil – 5.00 p. m.

Chile – 5.00 p. m.

– 5.00 p. m. Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

– 9.00 p. m. Italia – 9.00 p. m.

¿Donde ver Bayern Múnich vs. Inter EN VIVO?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: ESPN2, Star+

Brasil: HBO Max

Chile: Star+

Colombia: Star+, ESPN2

Ecuador: Star+, ESPN2

México: HBO Max

Paraguay: ESPN2, Star+

Perú: Star+, ESPN2

España: Movistar Liga de Campeones 7, Movistar+

Estados Unidos: Paramount+, VIX+

Uruguay: ESPN2, Star+

Venezuela: ESPN2, Star+

¿Cómo ver ESPN en vivo para seguir el Bayern Múnich vs Inter?

Para seguir el desde la señal de ESPN en Perú, debes sintonizar los siguientes canales según tu compañía de cable.

Movistar 504 (SD) Canal (740)

DirecTV: Canal 621 (SD) Canal 1621 (HD)

Claro : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD)

StarGlobalcom: Canal 39

Best Cable: Canal 60.

