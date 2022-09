Milan vs. Inter EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan este sábado 3 de septiembre a las 11:00 a.m. (hora peruana) por la fecha 5 de la Serie A. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), mientras que el minuto a minuto lo podrás seguir por trome.pe

Milan vs Inter: así llegan al Derby della madonnina

AC Milan viene de un deslucido empate a cero ante Sassuolo, resultado que lo ha marginado al sexto puesto de la tabla con 8 puntos, a dos de los líderes Atalanta y AS Roma.

Por su parte, el Inter ha tenido un mejor arranque que su clásico rival, sumando 3 victorias (ante Lecce, Spezia y Cremonese), no obstante la derrota 3-1 ante Lazio dejó algunas dudas en torno a su funcionamiento.

¿A qué hora juegan Milan vs Inter en Derby della madonnina en Serie A?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Milan vs Inter en vivo ? - GUÍA TV

El Milan vs. Inter será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga italiana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio San Siro y será transmitido en México, por Star+(Star Plus). En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN, mientras que en España, vía #Vamos.

¿Cómo ver ESPN en vivo, el Milan vs Inter?

SATÉLITE

DirecTV: Canal 622 (SD), Canal 1622 (HD)

Movistar TV: Canal 486 (SD), Canal 886 (HD)

CABLE

Movistar TV: Canal 506 (SD), Canal 741 (HD)

Star Globalcom: Canal 40

Claro TV: Canal 64 (SD), Canal 521 (HD)

¿Cómo ver Star Plus en directo, el Milan vs Inter ?

Star Plus es el servicio streaming, que trae todo el contenido de ESPN y lo mejor del deporte mundial. Esta vez la transmisión del duelo Milan vs Inter estará disponible en este servicio. El precio de Star Plus es de 9 dólares mensuales.

Milan vs Inter: alineaciones posibles

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández, Bennacer, Krunic, Messias, De Ketelaere, Leao y Giroud. DT: Stefano Pioli.

Inter: Handanovic, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Brozovic, Dimarco, Lautaro Martínez y Joaquín Correa. DT: Simone Inzaghi.