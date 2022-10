Real Madrid y FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan en una nueva edición de El Clásico de España este domingo 16 de octubre a las 9:15 a.m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu. El choque correspondiente por la jornada 9 de LaLiga Santander 2022-23 será transmitido por DirecTV Sports y el minuto a minuto lo podrás seguir por trome.pe

Real Madrid vs Barcelona: cómo llega al Clásico en LaLiga

Este será un partido fundamental en el desarrollo de la temporada, ya que Real Madrid y Barcelona se encuentran empatados en la punta de LaLiga con 22 puntos, aunque los ‘culé’ tienen mejor diferencia de goles (19 sobre 12).

Barcelona viene con una positiva racha de 7 victorias consecutivas en la liga española, sin embargo, el revés sufrido en la Champions League (empate con Inter) puede afectar al equipo mentalmente. A pesar de esta situación algo critica por el tema de las famosas palancas, el Barcelona confía en revertir esta situación y llevarse una victoria sobre el Real Madrid.

Por su parte, Real Madrid llega de conseguir un agónico empate ante el Shakhtar, no obstante, dicho resultado trajo un damnificado ya que Antonio Rudiger terminó lesionado. Asimismo, el portero Thibaut Courtois aún no se recupera y se perderá el clásico.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en vivo, el Clásico en LaLiga?

Los seguidores que quieran seguir en directo el Real Madrid vs Barcelona podrán hacerlo desde las 9:15 a.m. (hora peruana) y las 4:15 p.m. (hora de España). A continuación, conoce los horarios de ‘El Clásico’ en diferentes partes del mundo.

Perú – 9:15 a.m.

Ecuador – 9:15 a.m.

Colombia – 9:15 a.m.

México - 9.15 a.m.

Chile – 10:15 a.m.

Venezuela – 10:15 a.m.

Bolivia – 10:15 a.m.

Paraguay – 10:15 a.m.

Argentina – 11:15 a.m.

Uruguay – 11:15 a.m.

Brasil – 11:15 a.m.

España – 4:15 p.m.

Francia – 4:15 p.m.

¿Que canales transmiten el Real Madrid vs Barcelona en vivo?

La transmisión del partido Real Madrid vs. Barcelona estará a cargo de la señal de DAZN LaLiga y DAZN Total en territorio español, mientras que en los Estados Unidos deberás sintoniza la señal de ESPN Deportes y ESPN+. Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go. En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere y ViX.

España: DAZN LaLiga y DAZN Total

México: Sky Sports y Blue To Go Video Everywhere

Centroamérica: SKY HD y ViX

Sudamérica: DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go

Brasil: Star+

Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, el Real Madrid vs Barcelona en El Clásico?

Esta es la señal de DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador en la cual podrás seguir el Real Madrid vs Barcelona.

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

¿Cómo ver DirecTV Go ONLINE para seguir Real Madrid vs Barcelona?

Si quieres ver el Real Madrid vs Barcelona, podrás hacerlo desde una PC o cualquier dispositivo móvil mediante la web oficial www.directvsports.com y la aplicación DirecTV Go. De esta manera, podrás ver toda la acción del clásico desde cualquier lugar donde te encuentres.

Real Madrid vs Barcelona: alineaciones posibles

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Kroos; Fede Valverde/Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto/Álex Baldé, Piqué, Eric García (Koundé), Marcos Alonso; Pedri, Busquets, Gavi; Dembélé, Lewandowski y Raphinha (Ansu Fati).

Últimos enfrentamientos

Real Madrid vs. Barcelona se enfrentan por el primer clásico de la temporada en LaLiga. Foto: Captura.