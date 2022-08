Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 de LaLiga Santander, este domingo 28 de agosto desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 10:00 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+, Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga UHD, Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por sus dos triunfos en las dos primeras fechas, Real Madrid buscará prolongar su buena racha, cuando visite a Espanyol, que intentará dar el golpe. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el RCDE Stadium.

¿A qué hora juegan el Real Madrid vs. Espanyol?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Espanyol: canales del partido y cómo ver por TV

El Real Madrid vs. Espanyol será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el RCDE Stadium y será transmitido en México, por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN2, mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga UHD.

Así llegan Real Madrid y Espanyol al partido

Real Madrid, que hace unas semanas se coronó campeón de la Supercopa de Europa, anda en un gran momento. A la remontada del estreno en Almería, le siguió la contundencia mostrada en Balaídos frente al Celta. Firmar el pleno en las tres salidas consecutivas por el avance de las obras del Santiago Bernabéu, es lo único que tienen en mente los jugadores madridistas.

A la espera de que llegue la Liga de Campeones y se inicien las rotaciones masivas por las que apostará Ancelotti, frente al Espanyol habrá continuidad para el bloque titular. Servirá para que comience a carburar un nuevo trío de centrocampistas, ya sin Casemiro y el final del ‘Triángulo de las Bermudas’, con Aurélien Tchouaméni acoplándose a Luka Modric y Toni Kroos, de regreso tras una gripe.

También tiene opciones de volver de titular y estrenarse en liga el brasileño Rodrygo, a quien Ancelotti le ha prometido en público un papel de mayor protagonismo. Superada una lesión muscular que le impidió aparecer en las dos primeras jornadas, la inclusión del delantero devolvería el 4-3-3 con un tridente ofensivo y mandaría al banquillo al uruguayo Federico Valverde.

Desde el Espanyol, que empató con Celta y cayó a manos de Rayo Vallecano, afirman no tener ningún miedo al rival de este domingo. Pese a los grises resultados hasta ahora, el bloque llega motivado. El entrenador Diego Martínez, que firma cuatro derrotas en cuatro duelos contra el Real Madrid, mantendrá su apuesta por la intensidad y el protagonismo colectivo.

Sin embargo, dos nombres propios destacan en este inicio de curso: el centrocampista Sergi Darder, recientemente renovado hasta 2026 y clave en la organización del fútbol del Espanyol, y el delantero Joselu, referencia ofensiva del equipo en estos primeros compases de la campaña.

Real Madrid vs. Espanyol: probables alineaciones

Espanyol: Lecomte, Óscar Gil, Calero, Cabrera, Brian Oliván, Edu Expósito, Vini Souza, Lazo, Darder, Puado y Joselu. DT: Diego Martínez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Kroos, Modric, Federico Valverde o Rodrygo, Vinicius Junior y Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Dónde juega Real Madrid vs. Espanyol