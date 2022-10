Real Madrid vs Shakhtar EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE. Españoles y ucranianos vuelven a cruzar sus destinos en la Champions League. Esta vez, el duelo que debía jugarse en Ucrania, se disputará este martes en el estadio Polish Army Stadium de Varsovia por la jornada 4 del Grupo F del certamen continental que puedes segur desde el minuot aminuto de Trome.pe.

Real Madrid llega con los números en azul con tres victorias y alejado cinco puntos del segundo, Shakhtar Donetsk, su rival de turno en Varsovia. Una victoria más los deja con un pie en octavos de final, pero Carlos Ancelotti está dispuesto a mover la banca como el regreso de Eden Hazard o Marco Asensio y saber si llegan al ‘Derby’ español.

Karim Benzema también a escena tras un descanso en LaLiga por molestias musculares. Regresará al once con un ataque nuevo, ya que se espera que el italiano de descanso a los brasileños Vinícius y Rodrygo.

Real Madrid llegó a Polonia para enfrentar a Shakhtar. (Video: Real Madrid)

Shakhtar, por su parte, intentará sorprender en Varsovia con la misma dinámica que complicó a los merengues en el Santiago Bernabéu. El cuadro ucraniano no se amilana ante el hecho de no jugar como locales por la invasión del Ejército ruso. El equipo no demostró estar con ritmo de competición, pues en los últimos diez días solo disputó un partido el de “Champions” en Madrid.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs Shakhtar en vivo por Champions League?

Perú: 2:00 p.m

México:2:00 p.m

Colombia: 2:00 p.m

Ecuador: 2:00 p.m

Chile: 3:00 p.m

Bolivia: 3:00 p.m

Venezuela:3:00 p.m

Argentina: 4:00 p.m

Uruguay: 4:00 p.m

Brasil: 4:00 p.m

España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmiten Real Madrid vs Shakhtar en vivo por Champions League?

El duelo entre ambas escuadras se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 2 para todo el territorio latinoamericano. Además, podrás disfrutarlo mediante la app de Star Plus.

Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Star+

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN2, Star+

Brasil, México: HBO Max

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás

¿Cómo ver ESPN en vivo para seguir el Real Madrid vs Shakhtar?

Para seguir el Real Madrid vs Shakhtar desde la señal de ESPN en Perú, debes sintonizar los siguientes canales según tu compañía de cable.

Movistar 504 (SD) Canal (740)

DirecTV: Canal 621 (SD) Canal 1621 (HD)

Claro : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD)

StarGlobalcom: Canal 39

Best Cable: Canal 60.

Real Madrid vs Shakhtar: Alineaciones confirmadas

Shakhtar: Trubin; Konoplya, Bondar, Matviienko, Mykhaylichenko; Stepanenko, Mudryk, Sudakov, Bondarenko, Shved; Zubkov.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Kroos, Camavinga, Modric; Marco Asensio, Hazard,

Benzema.Real Madrid vs Shakhtar: últimos resultados

Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk (Champions League)

Metalist Kharkiv 1-6 Shakhtar Donetsk (Premier League Ucrania)

Radomiak Radom 2-0 Shakhtar Donetsk (Amistoso)

Shakhtar Donetsk 1-1 Celtic (Champions League)

Shakhtar Donetsk 2-1 Odsessa (Premier League Ucrania)

