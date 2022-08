River Plate vs. Independiente EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 12 de la Liga Profesional este domingo 7 de agosto del 2022 desde las 3:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Libertadores de América.

Los ‘Millonarios’ encadenaron tres compromisos invictos en el certamen, pero la semana pasada terminó esa racha positiva frente a Sarmiento con una caída por 1-2 ante Sarmiento. En tal escenario, Marcelo Gallardo debe realizar cambios para encontrar el rumbo y ante un rival que tampoco lo pasa bien.

¿A qué hora juegan River vs. Independiente por la Liga Profesional?

Perú – 3:30 p.m.

Ecuador – 3:30 p.m.

Colombia – 3:30 p.m.

México – 3:30 p.m.

Chile – 4:30 p.m.

Venezuela – 4:30 p.m.

Bolivia – 4:30 p.m.

Paraguay – 4:30 p.m.

Argentina – 5:30 p.m.

Uruguay – 5:30 p.m.

Brasil – 5:30 p.m.

España – 10:30 p.m.

El ‘Muñeco’ Gallardo piensa en los ingresos de Paulo Díaz y Javier Pinola en lugar de Emanuel Mammana y el lesionado David Martínez. Más adelante, Pablo Solari sería titular por primera vez en lugar de Santiago Simón. Además, Esequiel Barco se recuperó de una molestia muscular para tomar el espacio de Miguel Borja.

De su lado, Independiente lo pasa mal a nivel institucional y ello salpicó en el rendimiento del equipo profesional que encadenó seis juegos sin conocer el triunfo. Pero, el pasado fin de semana se sacudieron contra Colón y golearon 0-3 en Santa Fe. Asimismo, ante el ‘Millo’, será el estreno del entrenador Julio César Falcioni, quien volvió a Avellaneda.

River vs. Independiente: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Independiente puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River vs. Independiente por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate e Independiente deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River vs. Independiente: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero, Alan Soñora, Tomás Pozzo; Leandro Fernández y Leandro Benegas.