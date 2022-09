River vs. Barracas Central EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 17 de la Liga Profesional de Argentina, este domingo 4 de septiembre desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de TyC Sports, ESPN, Star+(Star Plus) y ViX. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el objetivo de reencontrarse con la victoria en la liga argentina, River Plate recibirá a Barracas Central. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Monumental de Núñez.

¿A qué hora juega River vs. Barracas Central?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 6:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (lunes 5 de septiembre)

River vs. Barracas: canales del partido y cómo ver por TV

El River vs. Barracas Central será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga argentina. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Monumental y será transmitido en México, por ViX. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Paramount+, TyC Sports Internacional y VIX+.

River vs. Barracas: así llegan los equipos

Una nueva oportunidad se le presenta a River Plate para sumar de a tres y acercarse así al líder Atlético Tucumán. A día de hoy, el ‘Millonario’ es sexto, con veintiséis puntos, a seis del ‘Decano’.

River, en su última presentación liguera, empató (1-1) con Tigre, mientras que el reciente miércoles, le ganó 4-0 a Defensa y Justicia y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina.

Para este compromiso, la principal baja de River será la de Franco Armani. El arquero no está 100% físicamente y será Ezequiel Centurión el encargado de la portería del elenco dirigido por Marcelo Gallardo.

Después de chocar con Barracas, River enfrentará a Boca en una edición más del clásico. Pese a la proximidad del cotejo, Gallardo prefirió no referirse al tema. “No me puedo adelantar. Sería una imprudencia mía y una falta de respeto hacia el rival que vamos a tener el domingo”, indicó el ‘Muñeco’ en rueda de prensa.

Barracas Central, por su parte, viene de derrotar 1-0 a Colón y es decimoquinto con veinte unidades. El ‘Guapo’ intentará dar la sorpresa y, luchará por, al menos, irse a casa con un punto.

River vs. Barracas: probables alineaciones

River: Ezequiel Centurión, Marcelo Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco, Agustín Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Juan Fernando Quintero, Lucas Beltrán y Pablo Solari. DT: Marcelo Gallardo.

Barracas Central: Cristian Arce, Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Juan Ignacio Díaz, Fernando Valenzuela, Carlos Arce, Iván Tapia, Pablo Mouche, Bruno Sepúlveda y Neri Bandiera. DT: Rodolfo De Paoli.

¿Dónde juega River vs. Barracas?