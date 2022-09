De vuelta al ruedo. Venezuela vs Islandia EN VIVO y ONLINE este jueves 22 de setiembre por el amistoso internacional que tendrán por la fecha FIFA. Aquí te contaremos todos los detalles del encuentro entre selecciones.

Venezuela vs Islandia EN VIVO minuto a minuto

No te pierdas los pormenores del Venezuela vs Islandia en vivo en el BSFZ-Arena de Austria en un amistoso internacional FIFA que se disputará desde las 11 a.m.

PRIMER TIEMPO

- Confirmaron las alineaciones de Venezuela vs Islandia.

Venezuela vs Islandia: alineaciones confirmadas

Venezuela: Larotonda, Ferraresi, Mejias, Cumana; Tomas Rincon, Makoun, Savarino; Soteldo, Rondón y Murillo.

Islandia: Rúnarsson; Olafsson, Palsson, Haraldsson, Magnusson; Sigurdsson, Bjarnason, Thordason; Thorsteinsson, Finnbogason, Gunnarsson.

El seleccionador de Venezuela, José Pékerman, buscará afianzar su proyecto, como parte de la preparación para la Copa América 2024 y el Mundial de 2026, en un amistoso que disputará este jueves ante Islandia en el estadio BSFZ-Arena de Viena, en Austria.

El equipo, que se encuentra desde el domingo en Viena, anunció la incorporación de Mikel Villanueva, defensa del Vitória portugués, en la convocatoria tras una rotura fibrilar grado 1 del lateral Miguel Navarro, que juega actualmente en el Chicago Fire FC.

Venezuela vs. Islandia: a qué hora juegan el partido amistoso FIFA

Perú - 11:00 horas

Colombia - 11:00 horas

Ecuador - 11:00 horas

México - 11:00 horas

Venezuela - 12:00 horas

Paraguay - 12:00 horas

Chile - 12:00 horas

Uruguay - 13:00 horas

Argentina - 13:00 horas

La selección busca repetir el triunfo que obtuvo ante Malta y Arabia Saudí a principios de junio, en sus dos primeros juegos amistosos tras las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022.

Para esta jornada, Pékerman llamó a los habituales Tomás Rincón, mediocampista del Sampdoria de Italia, Salomón Rondón, delantero del Everton FC de Inglaterra, y Yeferson Soteldo, mediocampista de los Tigres UANL de México.

El guardameta del Lens Francés Wuilker Fariñez no entró en la convocatoria del seleccionador argentino, luego de que a principios de junio sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía.

Venezuela vs. Islandia: qué canal transmite el partido amistoso FIFA

Perú - Star Plus

Colombia - Star Plus

Ecuador - Star Plus

Estados Unidos - Fox Soccer Plus

Venezuela - Star Plus

Paraguay - Star Plus

Chile - Star Plus

Uruguay - Star Plus

Argentina - Star Plus

En su lugar estará el portero del Caracas FC Alain Baroja, quien es llamado por primera vez por Pékerman.

Por su parte, Islandia, que ya participó en el Mundial de Rusia 2018, contará con Birkir Bjarnason, centrocampista del Adana Demirspor de Turquía, Rúnar Rúnarsson, guardameta del Alanyaspor de Turquía, y con Aron Gunnarson, centrocampista de Al-Arabi S.C de la liga de Catar.

