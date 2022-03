La ceremonia del Salón de la Fama de WWE es uno de los eventos más esperados por los aficionados de la lucha libre y este 2022 será muy especial, debido a que uno de los nombres más grandes de la historia de la lucha libre, The Undertaker, será inducido al Hall of Fame más importante de la lucha libre mundial.

TE VA A INTERESAR: WrestleMania 38 EN VIVO: Conoce cual es la cartelera del PPV más importante de WWE

Por eso muchos fans no quieren perderse esta gran ceremonia y en esta nota te vamos a contar cómo hacer para que no te pierdas el Hallo of Fame de WWE 2022.

Recuerda que el Hall of Fame, es una de las actividades clásicas de WWE previas al esperado evento WrestleMania, así que si eres un verdadero fanático de la lucha libre y de WWE, no te puedes perder toda la información que tenemos para ti.

A qué hora es el WWE Salón de la Fama 2022?

La ceremonia del Salón de la Fama de WWE 2022 se llevará a cabo este viernes 1 de abril en el American Airlines Center de Dallas, Texas y contará con la presencia de público a diferencia de la ceremonia del año pasado que se realizó en el recordado WWE ThunderDome de Florida.

Por eso te vamos a contar a que hora será transmitido el WWE Hall of Fame en tu país:

Perú: 10:00 de la noche

10:00 de la noche México: 9:00 de la noche

9:00 de la noche Argentina: 12:00 de la medianoche del sábado

12:00 de la medianoche del sábado Chile: 12:00 de la medianoche del sábado

12:00 de la medianoche del sábado Ecuador: 10:00 de la noche

10:00 de la noche Uruguay: 12:00 de la medianoche del sábado

12:00 de la medianoche del sábado Bolivia: 11:00 de la noche

11:00 de la noche Colombia: 10:00 de la noche

10:00 de la noche Estados Unidos: 10 p. m. ET / 7 p. m. PT

10 p. m. ET / 7 p. m. PT España: 5:00 a.m. sábado

¿Qué históricos luchadores serán inducidos en el WWE Salón de la Fama 2022?

Muchas son las superestrellas que han gozado de popularidad y el cariño de todos los fans; sin embargo no todos tienen el privilegio de formar parte del Salón de la Fama de WWE. Por ello te vamos a contar, quienes serán inducidos este 2022.

GENERACIÓN 2022 DEL SALÓN LA FAMA DE WWE The Undertaker Big Van Vader Los Steiner Brothers Queen Sharmell Shad Gaspar Premio póstumo

¿Qué dice The Undertaker sobre su inducción al WWE Salón de la Fama?

Mark Calaway, nombre real de The Undertaker, también se pronunció sobre su inducción al Salón de la Fama de WWE y la reacción que seguramente tendrán los fans en su discurso de la ceremonia.

“Voy a hacer contacto visual con 15.000 a 20.000 personas y trataré de mantener la compostura. Habrá algunos momentos emotivos, estoy seguro. En este momento, me siento extremadamente honrado de que me admitan. Me siento honrado y emocionado de poder compartir algunas cosas con los fanáticos que han estado conmigo todos estos años. Es realmente emocionante”, manifestó The Undertaker.

¿Cómo ver en vivo el WWE Salón de la Fama? - Guía TV

Queremos que no te pierdas la exaltación de The Undertaker al Salón de la Fama. Por ello te vamos a contar cómo ver en vivo esta ceremonia en tu país y a través de que medio puedes hacerlo.

Perú: WWE Network 10:00 de la noche

WWE Network 10:00 de la noche México: WWE Network 9:00 de la noche

WWE Network 9:00 de la noche Argentina: WWE Network 12:00 de la medianoche del sábado

WWE Network 12:00 de la medianoche del sábado Chile: WWE Network 12:00 de la medianoche del sábado

WWE Network 12:00 de la medianoche del sábado Ecuador: WWE Network10:00 de la noche

WWE Network10:00 de la noche Uruguay: WWE Network 12:00 de la medianoche del sábado

WWE Network 12:00 de la medianoche del sábado Bolivia: WWE Network 11:00 de la noche

WWE Network 11:00 de la noche Colombia: WWE Network 10:00 de la noche

WWE Network 10:00 de la noche Estados Unidos: Peacock 10 p. m. ET / 7 p. m. PT

Peacock 10 p. m. ET / 7 p. m. PT España: WWE Network 5:00 a.m. sábado.

Recuerda que puedes contratar WWE Network por un precio de 9.99 dólares mensuales y podrás ver la ceremonia del Salón de la Fama de WWE 2022, así como los días de WrestleMania 38 y todos los eventos de PPV, en vivo.

TE VA A INTERESAR: