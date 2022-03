Mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue escalando, los pronunciamientos en el mundo del deporte se siguen dando. Los futbolistas ucranianos Andrey Yarmolenko y Vitali Mykolenko criticaron a sus colegas rusos por guardar silencio ante la intervención militar, sin embargo, no esperaban la fría respuesta de Artem Dzyuba.

TE VA A INTERESAR | Paolo Guerrero respondió a Ricardo Gareca con este mensaje en Instagram [VIDEO]

El futbolista del Zenit y capitán de la selección de Rusia venía recibiendo varias críticas ya que no se ha pronunciado de manera rápida sobre el conflicto, de hecho, sus últimas publicaciones en redes sociales fueron unos videos de Tiktok que nada tenían que ver con la grave situación.

Ante esto, el primero en levantar la voz fue el atacante ucraniano, Andrey Yarmolenko. “Tengo una pregunta para los jugadores rusos. ¿Por qué se sientan como idiotas y no dicen nada? ¿Qué pasaría si todos juntos, unidos, mostramos a la gente lo que realmente está pasando en mi país? Conozco a muchos rusos y todos me decían: ‘No debe ser así’, y que su presidente está actuando mal”, señaló.

“Entonces, muchachos, ustedes que tienen influencia en la gente, demuéstrenlo. Se los pido. ¡Por favor! Sé que a algunos de ustedes les gusta mostrar sus pelotas frente a la cámara, pero ahora es el momento de mostrar sus pelotas en la vida real”, agregó el jugador del West Ham.

“Mientras te mantienes en silencio, con tus estúpidos compañeros, ciudadanos pacíficos son asesinados en Ucrania. Estarás encerrado en tu caverna el resto de tu vida. ¡Y me alegro!”, añadió a su turno, el defensor del Everton, Vitali Mykolenko, quien incluso etiquetó al mismo Dzyuba.

La respuesta de Dzyuba

La contestación del delantero ruso llegó a los pocos minutos. “Lo único que pueden hacer es hablar” , respondió Dzyuba en una vacía y fría réplica a los reclamos de sus colegas de profesión. Sin embargo, luego se animó a propalar un pronunciamiento más extenso.

“Hasta hace poco, no quería hablar sobre el tema de lo sucedido en Ucrania. Yo no quería, no porque tenga miedo, sino porque no soy un experto en política, nunca me metí en eso y no tuve la intención de hacerlo (a diferencia de una gran cantidad de politólogos y virólogos que recientemente apareció en Internet). Pero como todo el mundo, tengo mi propia opinión. Dado que este tema me atrae desde todos los lados, lo expresaré. Estoy en contra de cualquier guerra. La guerra es una cosa espantosa. Pero también estoy en contra de la agresión y el odio humano, que cada día adquieren una especie de escala devastadora. No tengo miedo de ser ruso. Estoy orgulloso de ser ruso . Y no entiendo por qué los atletas tienen que sufrir ahora. Estoy en contra del doble rasero”, expresó.

“¿Por qué cuelgan a todos los perros? ¿Por qué todo el mundo ha gritado que el deporte se queda fuera de la política pero, en la primera oportunidad, cuando se trata de Rusia, este principio se olvida por completo? Repito, la guerra da miedo. En situaciones de estrés, las personas muestran su verdadera esencia, a veces negativa. Cuánta ira, suciedad y bilis se ha derramado ahora sobre todo el pueblo ruso, independientemente de su posición y profesión. ¡Esas miles de personas qué escriben insultos y amenazas, pónganse en fila! Es doblemente extraño escuchar todo esto de personas a las que Rusia les ha dado mucho, mucho en sus vidas. Todo esto solo crea más negatividad. La guerra terminará, pero las relaciones humanas permanecerán y será imposible retroceder. Mantengan esto en mente”, añadió.

“A algunos colegas que sientan sus traseros en mansiones en Inglaterra y dicen cosas desagradables: ¡No pueden ofendernos, lo entendemos todo! ¡Paz y bondad para todos!”, sentenció.