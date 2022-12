No hay duda de que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. En Qatar 2022 lo está demostrando, mucho más con el importante triunfo ante Australia por octavos de final, donde fue el director de orquesta de la albiceleste. A sus 35 años lo tiene todo, títulos, dinero y amor, mucho amor. Ese amor se llama Antonela Rocuzzo, la madre de sus tres hijos y la única mujer de su vida. Aquí su historia.

Ambos se conocieron de niños. Tenían siete años y el futuro crack jugaba en las divisiones menores de Newells All Boys de Rosario. Antonela era prima de un amigo suyo y bastó una mirada para quedarse embobado para siempre.

Hay una famosa foto tomada en la playa de Punta Mogotes en enero de 1998. Messi ya tenía 10 años y había viajado a la localidad de Balcarce para un partido con ‘Ñuls’. Sus biógrafos afirman que en esta ciudad se quedaba durante toda la semana en la casa de Francisco Luduela, futbolista del equipo local, junto a su compañero Matías Pecce. Los chicos decidieron ir a la playa con otros compañeros de equipo, entre ellos Lucas Scaglia. Este acudió con su familia, entre ellas su prima, una tímida niña de nombre Antonella.

La famosa foto de la playa. Messi y Antonela tenían 10 años. Ya se gustaban y él aún jugaba por Newells All Boys.

En la imagen ambos están juntos. Él sonríe feliz. Ella también.

NO LA OLVIDÓ

Cuentan los mismos biógrafos, que Messi la conocía desde su barrio. Ella era hija de los dueños de una cadena de supermercados de Rosario. El 10 le escribía cartas de amor en las que le aseguraba que un día sería su novio.

Pero un día ocurrió algo impensado. Al pequeño Lío le detectaron una deficiencia en una hormona del crecimiento. Newells All Boys no quiso pagar el tratamiento. River Plate le dijo que sí, pero necesitaban el pase, a lo que el club rosarino se opuso. Entonces llegó la oportunidad de ir a Barcelona. Los catalanes no solo estaban dispuestos a pagarle el tratamiento, también a darle trabajo a su padre, don Jorge y a toda la familia.

En esta foto, Lionel Messi no era la estrella que es. Y ella era una chica de Rosario.

Debe haber sido muy duro para ese chico separarse de la niña de sus ojos. Igual se carteaban. Pero el destino es el destino. en 2005, cuando ya empezaba a deslumbrar al mundo falleció una amiga de Antonela en un accidente de tránsito. Messi decidió viajar a Rosario para consolarla. No la dejaría más. Para el Mundial de Sudáfrica 2010, ya la presentaba como su novia.

SE CASARON

Ella entonces se fue a vivir con él a Casteldefels, en Barcelona. Dos años después nació su primer hijo, Thiago, y en 2015 Mateo. En 2017 se casaron con todas las de la ley en Barcelona y al año siguiente nació Ciro.

En la Ciudad Condal, Antonela lo ayudó a erigirse como el mejor del mundo. Además, fue la lideresa de un grupo de amigos entrañables con Luis Suárez y esposa, Cesc Fábregas o Gerard Piqué.

