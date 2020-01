McGregor vs. Cowboy | Conor McGregor vs. Donald Cerrone pelearán EN VIVO | Este sábado 18 de enero del 2020 en el evento UFC 246 que se desarrollará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y con transmisión de Fox Action para toda latinoamérica. No te pierdas el regreso de McGregor al octógono de las artes marciales mixtas.

Después de más de un año de ausencia en la compañía, Conor McGregor vuelve a la UFC en el gran estelar del evento UFC 246 en la que se enfrentará a Donald Cerrone en la que es considerada la pelea del año por el largo historial de ataques verbales entre ellos.

Conor McGregor vs. Donald Cerrone | UFC 246 horarios en el mundo

Perú 10:00 p.m. | Fox Action

México 9:00 p.m.

Colombia 10:00 p.m. |

Ecuador 10:00 p.m. |

Bolivia 11:00 p.m. |

Venezuela 11:00 p.m. |

Argentina 12:00 a.m. del domingo 19 de enero |

Brasil 12:00 a.m. del domingo 19 de enero |

Paraguay 12:00 a.m. del domingo 19 de enero |

Uruguay 12:00 a.m. del domingo 19 de enero |

España 4:00 a.m. del domingo 19 de enero |

El careo entre McGregor y ‘Cowboy’ no tuvo ataques físicos, pero s´pi estuvo lleno de intensidad entre ambos combatientes. Conor aseguró que de todas maneras habrá nocaut en Las Vegas, mientras que Cerrone dijo que habrá que ver al irlandés cómo se comporta en las peleas importantes o, en todo caso “en la más importante”.

Conor McGregor aceptó que este regreso a la UFC no es el mismo que en anteriores ocasiones. El europeo reconoció que este campamento ha sido el mejor, disciplinado y que ha mantenido el compromiso con los aficionados, familia y amigos de mejorar en cada aspecto de su vida.

En tanto que Cerrone está listo para subir al octágono en el primer evento de 2020 ante Conor, con quien ha intercambiado palabras y declaraciones desde 2015. ‘Cowboy’ ha roto varios récords en UFC. "Estoy emocionado. Tenemos todas las miradas encima así que me debo lucir”.

EL UFC 246 no solo tendrá esta gran pelea entre McGregor y Cerrone. Además se han anunciado combates muy interesantes como el de Holly Holm ante Raquel Pennington en el coestelar y también destaca el choque entre Aleksei Oleinik y Maurice Greene.

McGregor vs. Cowboy en UFC 246 | Cartelera de la noche

Estelar

Peso Wélter | Conor McGregor vs. Donald Cerrone

Peso Gallo femenino | Holly Holm vs. Raquel Pennington

Peso Completo | Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene

Peso ligero | Anthony Pettis vs. Carlos Diego Ferreira

Preliminares

Peso Mosca femenino | Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber

Peso Pluma | Andre Fili vs. Sodiq Yusuff

Peso Mosca | Tim Elliott vs. Askar Askarov

Peso ligero | Drew Dober vs. Nasrat Haqparast

Primeros Preliminares

Peso Semipesado | Aleksa Camur vs. Justin Ledet

Peso Gallo | Brian Kelleher vs. Ode Osbourne

Peso Mosca femenino | Sabina Mazo vs. JJ Aldrich

