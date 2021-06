EL GOL DE GIANLUCA LAPADULA DESATÓ LA LOCURA EN PERÚ. El país estaba atento al partido entre la selección peruana y la selección de Ecuador, que acabó en empate, 2-2, por la primera fase del Grupo B de la Copa América 2021. En el minuto 48′ se dio el grito de gol, tan esperado por la afición peruana, del italoperuano Guianluca Lapadula quien abrió el camino para empatar a la ‘Tri’.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe, concentrado con un grupo de amigos, en un lugar reservado exclusivamente para él y sus allegados más íntimos en su Restaurante Cuto 16, vio y celebró, como cuando jugaba por la selección peruana, el partido y dio rienda suelta en el tanto de Gianluca Lapadula.

“Gianluca Lapadula te amo, eres lo máximo, eres mi goleador. Goooollllll”, fue el grito del popular ‘Cuto’ Guadalupe en un video que se hizo viral en su instagram.

Una vez terminado el partido entre Perú y Ecuador, Trome se contactó con Guadalupe para conocer sus impresiones del partido y por supuesto para hablar del video mostrando sus festejos.

“Gianluca Lapadula es un gran delantero, tiene jerarquía, categoría, calidad y técnica, viene demostrando que juega en una liga top como la italiana. Es impresionante las condiciones que viene mostrando en cada partido”, declaró Guadalupe.

“Lapadula ha demostrado que juega muy bien, es un 9, aguanta las jugada, es macho, no arruga, tiene juego en equipo, sabe jugar fuera del área, tiene buen pase y gol. Imagínate qué más le podemos pedir. Y de yapa, tiene una humildad como la de Cuto Guadalupe Jajaja. A ese jugador dámelo siempre en mi equipo”, agregó Guadalupe.

El exdefensa de la selección peruana también hizo un apunte más sobre el nivel que viene mostrado Gianluca Lapadula en el equipo de Ricardo Gareca.

“Considero que el equipo ya juega para él, para Lapadula. Veo que el equipo ya se está compenetrando con él y él mismo con el resto de sus compañeros. La compenetración de un jugador, con un equipo que viene jugando años, es un proceso, mucha gente no lo entiende. De verdad, me alegra que eso haya sucedido rápido”, señaló Guadalupe.

Finalmente, Cuto Guadalupe le dejó un mensaje al atacante de la selección peruana. “Gianluca Lapadula me declaro tu hincha, estoy enamorado de tu juego y de tu gol. Te quiero conocer, quiero que me des un abrazo. Me gusta tu humildad, eres de los míos. Humildemente te espero en mi Restaurante Cuto 16 para invitarte un buen plato de carapulcra con sopa seca y lo mejor de la comida peruana. Tengo fe en que vendrás a visitarme. Gianluca, no te olvides que la fe es lo más lindo de la vida”.

