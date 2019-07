Copa América: Conmebol se defiende de las acusaciones de Argentina y respalda uso del VAR

La decisión final que tomen los árbitros durante los partidos depende de su criterio y no del VAR, que ha sido incorporado como "una herramienta" y seguirá siendo utilizado por la Conmebol, afirmó este el director de Competiciones, Hugo Figueredo, tras las críticas por parte de la selección argentina luego de perder con Brasil en las semifinales de la Copa América.



La AFA presentó dos quejas y exigió los audios de la comunicación entre el VAR y la terna de árbitros del partido Argentina vs Brasil, que acabó con la derrota de la Albiceleste.



Cabe precisar, que durante el duelo Argentina vs Brasil, no se usó la tecnología del VAR en ninguna jugada polémica. Situación extraña debido al reiterativo uso del video arbitraje durante la Copa América.



"Más allá de las críticas que puedan existir, se debe concluir que es una herramienta para el árbitro, pero que la decisión final es siempre del árbitro", precisó el directivo durante una conferencia de prensa en el estadio Maracaná, donde las selecciones de Brasil y Perú jugarán este domingo la final de la Copa América.

Video: Lionel Messi enojado

"El VAR es una herramienta que está a disposición del árbitro para mejorar su desempeño y, por sobre todas las cosas, para brindar más justicia a los compromisos", manifestó Figueredo tras concluir que el balance de su uso en el torneo ha sido positivo.



"Desde el punto de vista de competiciones, el balance es positivo. Tenemos más parte positiva de crítica. Lo vamos a seguir utilizando", expresó.



Celebró que, además de innovar con la implementación de la tecnología por primera vez en la historia de la Copa América, muchas decisiones se hayan tomado para justicia de los partidos jugados.

