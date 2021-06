En el ya lejano siglo pasado, un grupo de hombres alegró un país. No pidieron votos, ni marchas, simplemente asumieron que había que cambiar el rumbo a la historia. Uno de ellos fue Hugo Sotil, ‘estrella’ en el famoso Barcelona de España y de la selección peruana. Era 1975 y Perú definía ante Colombia, el título del campeón de la ‘Copa América’. Una historia de sacrificios y mucho amor por la ‘Bicolor’. Eran otros tiempos, la FIFA no obligaba que los clubes cedan a sus jugadores a sus selecciones y el ‘Cholo’ arriesgó su comodidad y se escapó a jugar por nuestra patria.

Hugo, ¿Cómo decidiste escaparte a jugar la final?

Desde que empezó la ‘Copa América’, me llamaban y el club no me daba permiso.

¿Ya tenías el plan preparado?

Me había nacionalizado español, por una cuestión de cupo y nos enteramos con mi esposa que decían que yo estaba renunciando a ser peruano.

¿Allí nació tu deseo de ‘fugar’?

Le comenté a mi señora: juego el domingo y me voy a defender mi selección.

¿Ella te compró el pasaje?

Sí y estaba a días de ser madre de mi hijo Hugo.

¿Te fuiste a Venezuela, a enfrentar a Colombia, con la señora Guillermina a punto de traer un niño al mundo?

Exacto.

¿Llevaste mucho equipaje?

Una bolsita y regalos para los muchachos.

¿Cómo fue esa travesía?

Bajé en Caracas, estaba saliendo del control del aeropuerto, cuando me crucé con los colombianos. Pensé: ‘Están bien grandazos’.

¿Qué siguió?

Subí a un taxi y ni sabía dónde estaba concentrado el equipo. He paseado por toda la ciudad, averiguando dónde podía estar entrenando.

Héctor Chumpitaz y Hugo Sotil. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Caracas es picante, ¿te asustaste?

Mi barrio era más bravo.

¿Ese transporte te debe haber costado un platal?

No importa, todo valía con tal de estar con mi gente.

¿Te recibieron a lo grande?

Estaba oscureciendo. Llevaba puesto un impermeable y José Navarro ‘Navarrito’ gritó: ‘Llegó un dirigente’. Dice que todos creyeron que llegaba a dar premios.

¿Cómo reaccionaste?

Avancé y saludé, sentía la alegría de todos.

¿Estabas feliz?

Recontra y cuando esperaba que me digan: ‘Vete a tal hotel y duerme’, el profesor Marcos Calderón me dijo: ‘Muy bien,ahora cámbiate que vas a entrenar’.

Todos sabemos que pasó, ganamos con gol tuyo

Y cuando regresamos al hotel, después del partido, no sé de dónde sacaron tantas botellas de whisky.

Allí estaba don Otorino Sartor, un arquerazo

Un señor de señores. Tremendo arquero y respetuoso. Tenía las manos más grandes que he visto. Tuve mucha pena cuando me enteré de su muerte.

¿Tomaba su ‘chelas’?

El único que nunca sentaba. Todo el rato que duraba la reunión, estaba de pie.

La gran pregunta es: ¿Qué ocurrió cuando regresaste a España?

De frente me fui a la clínica, para ver a mi hijo que justo había nacido mientras yo viajaba a salir campeón con mis compañeros.

¿Y en el club?

Normal, dijeron que jugaría el siguiente partido.

¿Y así pasó?

Jugué y la secretaria me avisó: ‘El Presidente desea hablar con usted’.

¿Fuiste?

Y muy serio me pidió que me siente: ‘Lo que usted ha hecho ameritaría una sanción, pero a la vez demuestra todo lo que ama a su tierra, es digno de admirar’.

¿Eso fue todo?

Me agregó algo: ‘Usted tiene 2 días libres para que esté junto a su esposa, su hijo y pase por tesorería, que tiene un incentivo económico para qué disfrute’.

¿Tiene fe en la selección?

Está madura, tiene buenos jugadores, podemos repetir lo hecho en la Copa anterior.

¿Respalda a Christian Cueva?

En el interior del grupo, Ricardo Gareca sabrá como corregirlo.

Gracias por tantos recuerdos

A ustedes que siempre para estas fechas me buscan. Uno recuerda y se emociona.

