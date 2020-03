Coronavirus en Brasil | Paolo Guerrero, goleador de Inter de Porto Alegre, ha sido una de las figuras que más ah prestado su imagen para la lucha contra la pandemia de Covid -19 y ahora sería uno de los perjudicados pues los clubes de brasil atraviesan tensiones salariales y a esto se suma la imposibilidad de vender jugadores a Europa y Asia uno de los ingresos mas rentables de la temporada.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que había propuesto aplazar el campeonato en mayo ahora evalúa que el Brasileirao empiece ahora en julio. Esta medida significaría “pérdidas de un 18% de sus ingresos en relación a la facturación del año pasado”, contó el economista Fernando Ferreira a AFP Brasil

Paolo Guerrero e Inter de Porto Alegre, no son ajenos a la esta realidad que afecta a todos los clubes “Estamos 530 instituciones. Hay 120 equipos que participan en las cuatro categorías nacionales y 530 que disputan únicamente los campeonatos estaduales. Para estos clubes existe una posibilidad razonable de discontinuidad de sus operaciones, al no tener dinero para sus actividades”, señala el economista quien no descarta a demás que los clubes con mayores planillas como Flamengo, Sao Paulo, Santos e Inter puedan sincerar los sueldos de sus figuras.

Los clubes verán afectados en primer lugar por sus ingresos por televización. “La reducción se dará con el dinero del Pay Per View, al haber menos clientes por la crisis económica, y también en la cuota de los socios”, agregó Ferreira, especialista en análisis de mercado y marketing deportivo.

Inter de Porto Alegre, no será ajeno a la crisis entre ellas otro factor. “Tendremos probablemente el peor mercado de fichajes de los últimos años en Europa. Cuando se abra este, todos los clubes tendrán problemas financieros y lógicamente, la inversión en fichar jugadores no será la prioridad”, agregó el analista que señala que este ingreso significa el 23% del presupuesto de los clubes .