El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes y eso lo tiene claro el estadístico español MisterChip quien tiene al fútbol entre sus últimas preocupaciones cuando el coronavirus ha

acabado con la vida de 3 400 compatriotas suyos en España. El hombre mejor informado sobre los datos del fútbol y del deportes mundial se mostró más que indignado cuando sus seguidores le preguntan constantemente sobre cuándo se reanudarán la Champions League, LaLiga Santander, La Copa Libertadores y otras competiciones que ha suspendido sus actividades por el COVID- 19.

Alexis Martín Tamayo, mas conocido en las redes asociales como MisterChip, publicó en su cuenta de Twitter una recomendación de película para ver en este nuevo día de cuarentena sin Champiosn League, Europa Ligue, LaLiga, Budesliga y Premier League, tras esa recomendación empezó la ola de comentarios.

“Necesito fútbol, mister”, le escribió uno de sus seguidores y él respondió en tono amable “Y yo, pero el deporte volverá si nos cuidamos y cuidamos de los demás. Abrazo y paciencia, amigo”.

El sinnúmero de mensajes saturaban su bandeja y con ello las respuestas iban subiendo de tono. Primero le preguntaron por cómo acabaría las ligas en Europa y respondió “Yo acabaría las competiciones de esta temporada antes de empezar las de la siguiente. Si hay que acabarlas en julio o en agosto o en septiembre, pues se acaban ahí y ya se definirá un calendario alternativo para la próxima campaña”.

Pero el asedio por querer saber más hizo perder la paciencia a MisterChip que no aguantó y lanzó su ácida respuesta. “También te digo que me importa un carajo bien grande lo que hagan. En estos momentos, lo que menos me preocupa es lo que va a pasar en el fútbol en los próximos meses.”, fue tajante.

Mister Chip lanzó polémico mensaje en redes sociales

