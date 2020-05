Coronavirus: En una reciente entrevista, el entrenador Javier Aguirre reveló la fecha en la que se volverá a jugar en ese país. El Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla y otros clubes protagonistas de LaLiga ya calientan motores. La pelota volverá a rodar en España.

En una entrevista con Marca Claro, el técnico del Leganés brindó detalles sobre la vuelta a la competencia en España. “Ya tenemos fecha de inicio de liga. 20 de junio arrancamos la liga y en cinco semanas terminamos: el 26 de julio", dijo el ‘Vasco’. Asimismo, mencionó lo que ya era casi obvio: habrá seguidilla de encuentros con la finalidad de acabar en el tiempo previsto. "Se jugará sábado, domingo, miércoles y jueves”, indicó Aguirre.

En la misma charla, Javier Aguirre aseguró que las seis semanas en las que entrenarán antes de volver a competir de ninguna manera puede considerarse una pretemporada. “No serán 6 semanas típicas de entrenamiento previo al regreso, no será como pretemporada”, afirmó.

[CORONAVIRUS: AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN DE LA PANDEMIA EN EL PERÚ Y EL MUNDO]

[Miguel Rebosio y la vez que asustó a Ronaldo: “Tú vales millones y yo nada, por eso te voy a romper la pierna”]

[Magaly Medina a Angie Jibaja por negar romance con hombre que le disparó: “¿Crees que somos idiotas?”]





❗️ÚLTIMA HORA



"Ya tenemos FECHA de ARRANQUE de LIGA, el 20 de JUNIO"



Javier Aguirre, D.T. Club Leganés en #MarcaClaroMVS

📻102.5 FM

📺336 Dish

💻 https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/hxYA6uwkXP — MARCA Claro (@MarcaClaro) May 7, 2020

Cambio de localía

Javier Aguirre también manifestó que el Real Madrid no actuará de local en el Santiago Bernabéu, sino que lo hará en Valdebebas. “El Madrid ya anunció que no jugará en el Bernabéu, jugará en Valdebebas. Yo lo recibiré en la última jornada, espero que ya esté sentenciado su objetivo y el mío, para no jugarme la vida ahí”.

Por otro lado, el ‘Vasco’ apuntó que su paso por el ‘Tri’ fue muy exigente. “No sé si el Leganés sea el reto más duro de mi carrera, la Selección Mexicana también me ha exigido mucho”, declaró.

[Emilia Drago es criticada por quejarse de heladero que sale a trabajar pese a Estado de emergencia]

[Mira el deplorable estado del campo del Estadio Nacional en época de pandemia]

[Juliana Oxenford sobre su hermana Lucía Oxenford: “Lo que no nace, no crece”]

El Vasco inició como entrenador en el Atlante en 1996 (Getty Images).

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina dedicó mensaje a Gisela Valcárcel tras fallecimiento de su hermana. (ATV-TROME)

NO DEJES DE VER