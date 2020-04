Coronavirus en España: El técnico de Rayo Vallecano, Paco Jémez, reflexionó sobre la pandemia y el futuro del fútbol, y dejó polémicas frases sobre las prioridades y la desigualdad y lo que nos ocurrirá luego de la crisis sanitaria. El DT español dirige al peruano Luis Advíncula.

Paco Jémez brindó declaraciones a el Diario El Mundo de España y dejó en claro que la prioridad es la vida antes que el fútbol y además adelantó que se opondría a jugar si todavía no hay condiciones optimas. Aquí el extracto de la entrevista.

El regreso al fútbol

“Claro que queremos jugar. Si afecta a la salud, no. Claro que queremos acabar la temporada. Estamos dispuestos a hacer muchísimos esfuerzos, pero no a cualquier precio. Si yo sé que me voy a jugar la salud, la vida, desde luego que no competiré. En el fútbol no podemos mantener la distancia de seguridad, vamos a tener que chocar, que sudar...”

Los test de coronavirus y las prioridades

“No tenemos que ser distintos a nadie. Si hay gente que los necesita porque se está jugando su salud, su vida, porque su trabajo así lo requiere, me parecería mucho más justo que los test los tuvieran ellos y no el fútbol (...) Que nosotros podamos tener test, todos los que necesitemos, y que haya gente que se esté jugando la vida por cuidar a otros, por hacernos la vida mejor (y no los tenga), me parece una incongruencia. Una insensatez. Hay que ser muy sensibles”

Paco Jémez, técnico de Luis Advíncula, sobre coronavirus: “Volveremos a ser estúpidos e imbéciles”, tras pandemia

Eramos felices y no lo sabíamos

“Teníamos la vida perfecta. Por mucho que nos quejáramos, éramos felices. Vivíamos en un país espectacular. Teníamos la gran suerte de tener trabajo, de poder salir a la calle, de poder correr, ir al cine... Podíamos hacer lo que nos diera la gana con nuestra vida. Eso se ha acabado. Temporalmente al menos”

La vida después del coronavirus

“Éramos unos privilegiados y no nos dábamos cuenta. Suele pasar sobre todo con la salud. Cuando estás sano, no la valoras. Y mientras eres feliz, no valoras la felicidad. Somos y seremos así. A corto plazo, quizá esto sí nos impacte y nos afecte. Pero en uno, dos, tres años, se nos va a olvidar otra vez. Vamos a volver a ser igual de estúpidos e imbéciles que siempre. Inmersos en esa vorágine que no nos permite disfrutar de lo que tenemos. Y es mucho”

