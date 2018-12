Alianza Lima vs Sporting Cristal en la primera final final del Play Off en Matute por el Descentralizado 2018: Gabriel Costa puso el tercero para los celestes tras un gran pase de Carlos Lobatón.



En el minuto 85', Carlos Lobatón, al mismo estilo de 'Pirloba', puso un pase en profundidad para Gabriel Costa en la final entre Alianza Lima vs Sporting Cristal.



Gabriel Costa recibió el balón por el lado derecho y venció a Leao Butrón, quien se encontraba en el arco de Alianza Lima vs Sporting Cristal en la final del Descentralizado 2018.



Alianza Lima vs Sporting Cristal: Gol de Gabriel Costa (Fuente: Gol Perú)