Es la sensación de Matute. Cristian Benavente es el nuevo engreído de los hinchas de Alianza Lima que tras su gran debut con gol en la Liga 1, ahora esperan ver más del ‘Chaval’, sin embargo, el volante de blaquiazul, que busca llegar a su mejor forma física ha dejado saber su postura sobre jugar a la 1:30 p.m., en el calor de Sullana.

El volate europeo ha reconocido que está camino a encontrar su mejor nivel de respuesta física, un objetivo que espera lograr partido a partido. “En esta semana de entrenamiento me he sentido muy bien, y de a pocos voy a llegar a mi cien por ciento en lo físico, aunque ya me encuentro muy bien, ayer durante los minutos que tuve me sentí bien, pero siempre se puede mejorar”, dijo el nuevo victoriano para Radio Ovación.

En esa misma línea, el próximo partido representa un desafío físico para el ‘Chaval’ que espera estar a la altura del reto. “Sé que para el próximo partido hará mucho calor, yo preguntaría a los jugadores que es lo que hacen con tanto calor a la una de la tarde. Creo que se debería consultar..., pero aquí se juega así, hay que acostumbrarse, así haya calor o haya altura”, comentó con resignación el volante que pisará por primera vez el Estadio Melanio Coloma, donde este domingo se proniostica 33 °C.

Hernán Barcos felicita a Benavente por su gol (Foto: GEC)

Cristian Benavente: “Lavandeira me pidió que le pegue directo”

Tras la alegría de su gol de tiro libre el mediocampista reveló parte del diálogo que sostuvo con Pablo Lavandeira, con quien parecía discutir sobre el turno de patear la pelota parada. “Yo estaba seguro que quería patear, como la pelota no estaba tan cerca, le consulte (a Pablo Lavandeira) si la tocaba para pegarle un poco más fuerte, pero me dijo: si quieres pegarle mejor, pégale directo”, confesó.

Cristian Benavente tuvo un debut soñado con la camiseta de Alianza Lima tras marcar un golazo de tiro libre y sellar la victoria en Matute. Mira la reacción de los hinchas blanquiazules ante el primer partido del 'chaval'.

El jugador se mostró ilusionado por la empatía que tuvo con la barra victoriana. “La afición anima todo el tiempo, creo que ayer fue el motor para que el equipo no se venga abajo, sobre todo por las circunstancias del partido, y fue muy emocionante la verdad. Hubo ambiente muy bueno y eso al final da puntos”, reflexionó.

Cristian Benavente reconoce que más actuaciones como las del domingo podría generarle un nuevo espacio en la selección peruana. “Siempre está en el horizonte. Ahora, lo primero es Alianza Lima, es jugar y estar feliz aquí. Si llega, lo tomaré como un premio, pero siempre es un objetivo”, manifestó.

Cristian Benavente: “Paolo Guerrero es un grandísimo jugador”

Esta temporada puede ser de ensueño para el hincha blanquiazul y la llegada de Paolo Guerrero colaboraría con esto. “Es un grandísimo jugador y a cualquier equipo le gustaría tenerlo, y nosotros opinamos de la misma manera. Personalmente he jugado con él, lo conozco y me sería genial”, se mostró esperanzado.

TE PUEDE INTERESAR