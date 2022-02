Europeo hasta en los hobbies. Cristian Benavente demostró que su admiración por Claudio Pizarro al usar su camiseta 14, pero este sábado el ‘Chaval’ tuvo un guiño con Paolo Guerrero y se confesó un amante de los caballos al ser uno de los invitados de honor en el palco del Hipódromo de Monterrico, donde fue testigo de la victoria de su amigo, el jinete Martín Chuan.

El nuevo refuerzo de Alianza Lima fue la gran sorpresa para los aficionados de la hípica peruana, que este fin de semana vieron como Cristian Benavente disfrutó de todo el programa sabatino en Monterrico, pero se emocionó y se levantó de su asiento cuando el purasangre, ‘Ola Perfecta’, ganó la octava carrera en la monta de su amigo.

El mediocampista apostó a ganador por el ejemplar de del Stud Patriots, que se llevó el ‘Clásico Vaduz’ y tras festejar la victoria bajó para saludar a los ganadores, posar junto a los propietarios y al jinete Martín Chuan.

Cristian Benavente junto a 'Ola Perfecta' ganador de 'Clásico Vaduz' (Foto: @fotohipicaperu)

Cristian Benavente y Paolo Guerrero comparten pasión por hípica

Esta afición del nuevo mediocampista de Alianza Lima sería un vínculo especial que lo uniría a Paolo Guerrero que sería el último refuerzo del equipo victoriano, desde la tercera a semana de febrero. El ‘Depredador’ es una de las figuras más mediáticas entre los ‘propietarios’ del Hipódromo de Monterrico con el Stud, ‘Diego Enrique’, en honor a su hijo mayor.

Cristian Benavente quedó fuera de la convocatoria de Carlos Bustos para el duelo ante Sport Boys, debido a que la ‘Carta pase’ (transfer) no ha sido enviada desde Egipto, por los directivos de Piramyds. La directiva de Alianza Lima ya formalizó este trámite y se espera que esta semana el documento pueda llegar a las oficinas de la FPF y reciba su carnet de cacha de la Liga 1.

Cristian Benavente junto a su amigo, el jinete Martín Chuan. (Foto: @fotohipicaperu)

Cristian Benavente: “Mi familia es de Alianza Lima”

El ‘Chaval’ confesó en conferencia de prensa su cercanía con los colores victorianos. “En mi familia, no te voy a mentir, hay hinchas de otros clubes, pero mi familia más cercana sí son hinchas. Aunque no he vivido en Perú, he venido varias veces aquí, al final es algo que te contagia. Se ve en la calle, los aficionados y si lo tienes en casa es algo que no puedes evitar”, contó.

Uno de los sueños del volante blanquiazul ahora será debutar y luego marcarle un gol al ‘Compadre’. “Anotar en Matute lleno podría ser una de las experiencias más emocionantes, la afición es muy buena. Aquí en Sudamérica el fútbol se vive un poco más que en Europa. Por esa situación podría ser más llamativa que en Bélgica”, reconoció.