Cristian Benavente tuvo suprimer contacto con sus compañeros en Alianza Lima, los hinchas y la prensa especializada en Matute donde pudo reconocer que su llegada a la Liga1 tambien respondería a un interes de regresar a la selección peruana.

“Para mí es una nueva etapa estoy más que feliz de estar aquí, hoy en este club tan grande, con tanta historia y gracias por hacerme sentir un jugador importante desde el primer momento. Estoy seguro que todo irá muy bien, porque hay un grupo muy bueno, tanto en lo humano, como lo deportivo”, dijo el ‘Chaval’ en conferencia de prensa.

“La selección es un objetivo siempre en mi horizonte, pero hoy me centro más en tener minutos con Alianza Lima y para que lo hecho sea consecuencia para ir a la selección, pero no es un objetivo real, de hoy para mañana, creo que necesita un proceso de adaptación, disfrutar y si se da será consecuencias de hacer un buen trabajo”, afirmó.

Cristian Benavente confesó su intención con la selección (Video: GOLPERU)

Cristian Benavente: “Físicamente estoy muy bien”

El jugador reconoció que pasó un mal momento enb Egipto y espera recuperar la soeirsa en Matute. “Después de estar en Egipto quería sentirme querido en un equipo y estoy seguro que Alianza Lima era el equipo ideal y no tengo ninguna duda de eso”, añadió.

Sobre su condición física al no jugar casi un año aseveró, “Físicamente me encuentro muy bien, no he dejado de entrenar de cuidarme y lo hago al máximo detalle, de eso no hay ningún problema”, agregó.