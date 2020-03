Cristian Benavente, uno de los jugadores con mayor aceptación por los hinchas de la selección peruana, lucha con mucha dificultad por hacerse de un puesto en el Nantes de Francia, pero su falta de continuidad a veces despierta el popular ‘Chaval’ el deseo de jugar en la Liga 1 de Perú y de este modo cumplir el sueño de su abuelo hincha de Deportivo Municipal y situación que entusiasma a los hinchas ediles.

Cristian Benavente tuvo una charla con Michael Succar en una entrevista para Movistar Deportes y confesó sus ganas de vivir en el Perú, donde solo ha estado de vacaciones y donde ha vivido los días que ha jugado con la selección peruana. Asimismo, habló de su predilección por una camiseta aunque no cerró las puertas a clubes como Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal.

“Me gustaría jugar y vivir en Perú algún tiempo, porque no lo he podido hacer nunca. Siempre voy a Lima en verano y tengo ganas de quedarme. Me gustaría probar, vivir en Perú y jugar allá. No te puedo decir en qué equipo porque no lo he pensando, ni en cuál me gustaría, ni del cuál soy hincha”, contó Cristian Benavente.

Entre las camisetas por las cuales tiene predilección, el Chaval confeso.´“Mi abuelo es de Deportivo Municipal que es un equipo que todos quieren en el Perú. Él no entra en polémicas. Mi tío que vive en Perú es de Sporting Cristal, o sea que no está ni en un bando ni en otro. La posibilidad de jugar en 'Muni’ está igual que la de jugar en Universitario, Alianza o cualquier otro”, continuó el jugador del Nantes .

Cristian Benavente no descarta jugar en el Perú y hacerlo por Municipal

¡Chaval amigo de Prado!

Cristian Benavente suma una sociedad en el Nantes de Francia y es la presencia del también peruano, Percy Prado, uno de los jugadores que ha aparecido en el radar de la Selección Peruana. El ‘chaval’ aseguró que se encargó de la adaptación del peruano y que suelen salir a comer a restaurantes, incluso sostuvo que tenían una salida pendiente que tuvo que aplazarse debido a la cuarentena que tienen que acatar a causa del coronavirus.