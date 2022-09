A días de la derrota de Alianza Lima frente a Universitario en el Estadio Alejandro Villanueva, Cristian Benavente expresó su sentir, en declaraciones brindadas tras el entrenamiento del club íntimo. El delantero blanquiazul fue titular en el partido que se jugó por la décima jornada de la Liga 1.

“Obviamente jodido porque era un partido importante para nosotros y nos vamos con la sensación de que podíamos haber sumado puntos”, sostuvo el ‘Chaval’.

“La afición se merecía los tres puntos, somos los primeros que estamos molestos por no haber podido conseguir el resultado. No nos queda otra que trabajar porque estamos ahí en el Clausura y no podemos bajar los brazos ahora”, agregó.

Asimismo, Benavente consideró que “fue un partido complicado, tuve un par de oportunidades, el fútbol es así”. “Si hubiéramos sido más efectivos el resultado hubiera sido otro”, finalizó el delantero

Victoria de Universitario ante Alianza en Matute

El cuadro dirigido por Carlos Compagnucci pudo derrotar 2-0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por la jornada 10 del Toreno Clausura 2022 y se suma en la pelea del liderato.

Rugel se transformó de centro delantero y convirtió su primer tanto en la temporada y Alex Succar aumentó su cuota goleadora desde el punto de penal. Pese a la expulsión de Alex tras una provocación a la hinchada, los ‘cremas’ lograron quedarse con el marcador y tras ello, sumaron 17 puntos en la tabla de posiciones.

Alianza Lima se ubica en la sexta posición, uno por debajo de Universitario, pero con los mismos puntos y dos partidos menos.