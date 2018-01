Cristiano Ronaldo: Así arengó a sus compañeros de Real Madrid tras fracaso en Copa del Rey [VIDEO] 

Cristiano Ronaldo llevó un poco de luz en medio de la oscuridad en la que se mueve Real Madrid, después de su fracaso histórico en la Copa del Rey ante el Leganés. El portugués abrió las ventanas para que entre aire fresco a la casa blanca y pidió a la hinchada solo pensar en lo que viene.



Cristiano Ronaldo no fue parte de esta debacle que se vivió en el Santiago Bernabéu, pero los fanáticos cuestionan que Zinedine Zidane no lo haya incluido en el once inicial de Real Madrid, junto a Gareth Bale y otros titulares, quienes estaban aptos para defender la clasificación a semifinales de la Copa del Rey.



Al parecer Cristiano Ronaldo se sintió conmovido, luego de ver a sus compañeros pedir disculpas a los hinchas del Real Madrid por este nuevo torneo perdido. Uno de ellos fue el capitán, Sergio Ramos, quien trasmitió la tristeza del vestuario merengue.



Ánimo equipo. Ánimo madridistas. Aún nos quedan muchas batallas por ganar. pic.twitter.com/xkbCAMYmpk — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 25 de enero de 2018

"Ánimo equipo. Ánimo madridistas. Aún nos quedan muchas batallas por ganar", escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Twitter junto a una imagen del último entrenamiento del Real Madrid. Hoy la última bala que le queda al cuadro galáctico esta en la Champions League y hacer pagar los platos rotos al PSG de Neymar.