El contrato de Cristiano Ronaldo con Al Nassr uno de los más importantes de la temporada ha generado mucha polémica, no solo por los millones alrededor de portugués, sino por algunas supuestas cláusulas que tenían que ver el futuro del portugués en la Premier League y un futuro trabajo lejos de las canchas de las canchas rumbo al 2030, situaciones que el club ha salido desmentir.

El cuadro árabe utilizó sus redes sociales para desmentir algunas especulaciones sobre le acuerdo que se firmó el 30 de diciembre, y en su primer punto aclaró que el contrato de CR7 no lo compromete a ninguna campaña ante la FIFA como embajador de Arabia Saudita en una supuesta disputa con Egipto y Grecia de cara a la Copa del Mundo 2030.

“ Al Nassr FC aclara que, contrariamente a las noticias publicadas, el contrato de Cristiano Ronaldo con el club no implica compromisos con ninguna candidatura a un Mundial. Su principal objetivo es Al Nassr y trabajar con sus compañeros de equipo para ayudar al club a alcanzar el éxito ”, comentó el cuadro desde su cuenta de Twitter.

El descomunal aumento de seguidores tras la llegada de Cristiano. (Foto: Al-Nassr)

La prensa internacional informó sobre esta candidatura que se espera propondrá Arabia Saudita y que incluiría a Grecia y Egipto, para albergar el Mundial de 2030, donde también competirán España, Portugal y Ucrania. Además, de la candidatura la sudamericana donde se propondrían Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Nada con Newcastle United

El extenso contrato de Cristiano Ronaldo generó también especulaciones sobre un posible regreso de la Premier League, teniendo en cuenta el dueño de Al Nassr, es propietario de Newcastle United club que se podría ver beneficiado por la transferencia del ‘Bicho’ si el equipo clasifica a la Champions League.

“ No es cierto que tengamos ese tipo de cláusula. Le deseamos a Cristiano todo lo mejor en su nuevo capítulo, pero no hay nada de cierto en eso desde nuestra perspectiva ”, señaló Eddi How, entrenador de las ‘urracas’, quien reconoció que esto no sucederá.