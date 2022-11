La estadía de Cristiano Ronaldo en Manchester United durante la temporada 2022-23 no viene siendo la mejor y todo apunta a que podría abandonar el equipo en el mercado de pases de enero. El futbolista portugués decidió contar todo lo que ha vivido desde su regreso a Inglaterra y reveló que no recibió buen trato en los ‘Diablos Rojos’.

“El United me traicionó. Me han convertido en oveja negra”, explicó el goleador en una entrevista con Piers Morgan. “Trataron de sacarme a la fuerza, no solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado”, agregó ‘CR7′ sobre su permanencia en Old Trafford.

De la misma forma, Cristiano aseguró que esa sensación de no ser valorado por los ‘Red Devils’ ya se había reflejado desde hace varios meses. “Siento que algunas personas no me querían en Manchester, no solo este año, sino desde la temporada pasada”, indicó el experimentado delantero.

“Como decía Picasso, hay que destruir algo para reconstruirlo... y si empiezan por mí, para mí no es un problema. Un club de esta envergadura debería estar en lo más alto, pero no es así, no hay excusas”, resaltó.

Además, el atacante comentó la razón de su mala relación con Erik ten Hag, actual DT del Manchester United, la cual fue evidenciada las veces que fue suplente: “No tengo respeto por él, porque no tiene respeto por mí. Si no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”.

En ese mismo contexto, ‘CR7′ también apuntó contra Ralf Rangnick, quien fue estratega del club hasta la campaña pasada. “Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el líder del United? Ni siquiera había oído hablar de él”, manifestó Cristiano Ronaldo.