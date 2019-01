Cristiano Ronaldo: Fanáticas se hacen estas postales hot con su estatuta 'superdotada' |VIDEO |FOTOS 

Cristiano Ronaldo , vuelve a ser protagonista por una polémica imagen suya que causa miles de comentarios en Instagram. Cientos de fanáticos del portugués llegan hasta Madeira, ciudad natal de la estrella de la Juventus y no desaprovechan para hacerse fotos con la “voluptuosa” estatua que provoca las bromas de todos los turistas.



Los seguidores de Cristiano Ronaldo notaron rápidamente la generosa protuberancia de la estatua del jugador del Real Madrid, en su momento. Hoy se aprecia el desgaste del bronce no solo en las manos del jugador, donde todos se apoyan, sino también en las zonas privadas del jugador tal como lo registra John Rodgers y que recibió miles de comentarios en Instagram.



“Mientras esperaba para volver al crucero, me di cuenta de una corriente de turistas que estaban dispuestos a tocar esa zona”, comenta algunas turistas que llegaron hasta Madeira. “Parecía hacerlos sonreír a todos, particularmente a una joven rubia. Ella no podía mantener sus manos fuera”, agregó.



Fanáticas de Cristiano Ronaldo sexualizaron su estatuta en Madeira

Según el NY Post, asegura que "el área de la ingle de la estatua de Cristiano Ronaldo ha sido frotada con tanta frecuencia que el bronce se ha pulido hasta lograr un brillo que no se puede perder".



La estatua de Cristiano Ronaldo se inauguró en el 2014 en la localidad de Funchal (Madeira). Luego el jugador de la Juventus inauguró un hotel y luego las autoridades dieron su nombre al aeropuerto de la región.