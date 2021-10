El retorno de Cristiano Ronaldo a Manchester United fue una de las noticias más impactantes del último mercado de fichajes. A más de un mes de la vuelta a Old Trafford, se conoció una historia sobre cómo se cerró la contratación del delantero. Fue Gary Lineker, quien defendió la camiseta de la selección inglesa, el que hizo el relato.

El dos veces mundialista con los ‘Tres Leones’ tiene una relación muy cercana con uno de los hombres más importantes de los ‘Red Devils’. Entonces, Lineker, que marcó seis tantos en México 1986 y cuatro en Italia 1990, desveló que fue testigo de lo que pasó entre el alto mando del club británico y la representación de ‘CR7′.

“Voy a poner mis cartas sobre la mesa. Ed Woodward (director ejecutivo del Manchester United) es un buen amigo mío y vive al lado. ¡Fichó a Cristiano Ronaldo cuando estaba en mi jardín!”, contó el ex delantero de Leicester, Everton o Tottenham en una conversación en el podcast Match of the Day Top 10.

Enseguida, Lineker dio más alcances de lo ocurrido aquel día. “Cuando entró, estaba hablando por teléfono con Jorge Mendes (representante del delantero portugués). Espero no revelar demasiado. Tengo una foto fantástica de él sentado en el teléfono que podría compartir algún día con su permiso”, señaló.

Algunas semanas después del insólito episodio contado por Gary Lineker, Cristiano Ronaldo ha sido importante en Manchester United, aunque en el colectivo el cuadro de Ole Gunnar Solskjaer está fallando. Hasta aquí, el luso ha celebrado cinco goles en un total de seis compromisos en todos los torneos.

Alex Ferguson pide titularidad de Cristiano Ronaldo

Alex Ferguson criticó la decisión de Ole Gunnar Solskjaer de dejar en el banquillo a Cristiano Ronaldo contra el Everton y fue grabado diciendo “siempre empiezas el partido con tus mejores jugadores”.

El mítico personaje escocés fue ‘cazado’ en una conversación en Old Trafford con el campeón de la UFC, Khabib Nurmagomedov, pidiendo la titularidad del portugués, al que Solskjaer decidió dar descanso contra el Everton, saliendo en la segunda parte.

Ferguson se une, de esta manera, a otros que han criticado la decisión de no poner a Cristiano de titular en el empate contra el Everton, como es el caso del que fuera delantero del Arsenal Ian Wright. “Cuando tienes a Cristiano, tienes que construir un equipo y una estructura en torno a él, para que funcione”, dijo Wright.