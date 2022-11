Sus declaraciones vienen generando sorpresa. Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más resaltantes del fútbol mundial y, en una entrevista con el periodista Piers Morgan para el diario británico ‘The Sun’, el delantero del Manchester United anunció que se retirará del balompié profesional si Portugal consigue ganar el Mundial Qatar 2022.

“Creo que voy a tener una gran Copa del Mundo. Estoy listo, física y mentalmente. Me retiraría si Portugal gana el Mundial”, fueron las palabras del portugués.

Sin embargo, de no darse el triunfo máximo del cuadro luso, Cristiano Ronaldo espera jugar por un tiempo más: “Quiero jugar dos o tres años más. Así que 2 o 3 años como máximo. Quiero terminar a los 40. Creo que los 40 serán una buena edad, pero no lo sé, no conozco el futuro”.

Por otro lado, Cristiano no quiere hablar de su regreso al Manchester United, ya que se encuentra enfocado en Qatar 2022: “Es difícil de decir ahora mismo, es porque, nosotros, mi estado de ánimo es ahora mismo con la Copa del Mundo. Probablemente sea mi último Mundial, por supuesto, mi quinto Mundial. No sé lo que va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo volveré a decir, los aficionados estarán siempre en mi corazón. Y espero que estén a mi lado, incluso si vuelvo, o si no vuelvo, o si me quedo o lo que sea”.

“Nadie es perfecto. Episodios en la vida que todos tenemos es parte de los seres humanos, es parte de mí para ser un ser humano y padre también. Siempre cometeré errores. Pero no lo sé, es difícil decir ahora mismo qué va a pasar con el Mundial, porque mi atención está puesta en el Mundial, en la selección de Portugal”, sentenció la estrella lusa.