Juventus: Gonzalo Higuaín tendría todo listo para irse al Chelsea tras llegada de Cristiano Ronaldo | VIDEO

Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus por 105 millones de euros y ahora deberá afrontar dos nuevos objetivos: la Seria A y la Champions League. No obstante, ha revolucionado toda Italia con su llegada, hasta el punto que algunos de sus nuevos compañeros puedan marcharse.



Fabio Capello, ex entrenador del Real Madrid, aseguró que Gonzalo Higuaín tendría todo listo para irse al Chelesea inglés y que allí lo recibirán con los brazos abiertos.



Según el diario Marca, Chelea y Juventus habrían acordado la ida del jugador de la Vecchia Signora por 60 millones de euros . Aunque no se encuentra oficializado, los medios españoles, lo dan como un hecho.

Grande vittoria oggi!! Grande squadra!!

Molto felice di arrivare a 50 goal.💪💪🤙🤙⚽️⚽️

Grande equipo!! Grande victoria!!

Muy feliz de llegar a 50 goles . pic.twitter.com/AxeFhs4NCi — Gonzalo Higuaín (@G_Higuain) 9 de febrero de 2018

Gonzalo Higuaín llegó a la Juventus en el 2016 y ahora tendría nuevo rumbo. Aparte del equipo italiano, Higuaín jugó en el Real Madrid, Napoli y River Plate.



Además, Paulo Dybala , sería otros de los jugadores que estaría negociando su traspaso a un equipo de la Premier League. Rumores que se acrecentaron tras la llegada del portugués Cristiano Ronaldo .