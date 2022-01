La ceremonia de The Best ha dejado mucha tela por cortar, sobre todo después de que FIFA difundiera las elecciones de los entrenadores y los capitanes de las selecciones nacionales en todo el mundo. Al respecto, en Portugal inició la controversia luego de que Fernando Santos no considere entre sus tres favoritos a Cristiano Ronaldo.

El preparador del combinado luso puso en primer lugar al francés de Chelsea N’Golo Kanté. Enseguida, apareció el italiano de los ‘Blues’ Jorginho y, para cerrar, el polaco de Bayern Múnich Robert Lewandowski, quien finalmente se adjudicó el galardón del mejor jugador para el máximo ente del balompié en el planeta.

Los medios locales tomaron con sorpresa la decisión de Fernando Santos. Y es que el DT, en otras oportunidades del The Best, sí otorgó su voto a favor de Cristiano Ronaldo. Lo cierto es que ambos volverán a cruzarse para afrontar la repesca europea que dará los últimos boletos al Mundial Qatar 2022 en esa confederación.

Cristiano Ronaldo, premio especial

Cristiano Ronaldo ha recibido el premio especial a su trayectoria en la gala The Best de la FIFA, celebrada en Zúrich (Suiza), tras batir el récord de goles de selecciones nacionales. El delantero, que suma ya 115 dianas con el cuadro luso, superó el pasado año la anterior marca universal que ostentaba, con 109 dianas, el delantero iraní Ali Daei.

Cristiano, que estuvo en directo en la gala, celebrada a puerta cerrada, aseguró que sigue teniendo “pasión por el fútbol”. “Juego desde los cinco o seis años y cuando piso el césped, voy a entrenar, disfruto. Mi motivación está todavía ahí. Cumpliré 37 años muy pronto y estoy motivado”, declaró.

“He trabajado muy duro y sigo en ello. Amo este deporte. Todavía siento esa pasión y quiero seguir. Cuando la gente me pregunta cuánto seguiré, digo que espero jugar cuatro o cinco años más. Todo es mental. Físicamente, si tratas bien a tu cuerpo, te va a responder cuando se lo pidas”, añadió.

Los puntajes de The Best

Robert Lewandowski ganó por segundo año consecutivo el premio The Best de la FIFA con cuatro puntos de ventaja sobre Leo Messi. El polaco obtuvo 48 unidades, por las 44 del argentino. Mohamed Salah sumó 39. El podio lo completan Karim Benzema (4°/30), Kanté (5°/24), Jorginho (6°/24), Cristiano Ronaldo (7°/23), Kylian Mbappé (8°/16), Kevin de Bruyne (9°/11) y Neymar (10°/10).