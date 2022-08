En abril, Cristiano Ronaldo se retiró enfadado de la cancha del estadio Goodison Park por la derrota de 1-0 que sufrió Manchester United ante Everton. En el camino al vestuario, el delantero golpeó la mano de un fanático y destrozó su celular. El hincha responde al nombre de Jacob Harding, un niño con autismo de 14 años. Por esa reacción, la policía de Merseyside inició un proceso que la semana pasada se cerró con una “advertencia condicional” para el deportista.

Tras la conclusión del caso, el diario Daily Mirror buscó a Sarah Kelly, la madre del afectado. La mujer contó que el futbolista de los ‘Red Devils’ se comunicó directamente con ella. Sin embargo, la progenitora de Jacob se llevó una terrible impresión del cinco veces ganador del Balón de Oro por la posición que tomó.

La amarga historia empezó con Sergio, un hombre que se presentó como cercano a Cristiano Ronaldo cuando habló con Sarah. La persona en mención preguntó si conocía al jugador de los ‘Diablos Rojos’, a lo que la mamá de Jacob contestó indignada: “Le dije, ‘Claro que sí y la respuesta es no’. Colgué y estaba temblando y llorando. Me sentí intimidado. ¿Cómo se atreven?”, narró.

Cristiano Ronaldo destrozó el celular de un niño en abril pasado. (Foto: Captura)

El diálogo entre Cristiano y la madre del niño

Kelly prosiguió con más detalles sobre la amarga experiencia. “El teléfono volvió a sonar y un hombre dijo: ‘Hola, soy Cristiano Ronaldo’. Me preguntó si me gustaría bajar y conocer a su familia”, añadió. Enseguida, la mamá del chico reveló que el artillero intentó justificarse por la acción en la cancha de los ‘Toffees’.

“No soy un mal padre”, dijo el ex Real Madrid, según la mujer. “Nunca dije que fuera un mal padre”, respondió ella. “Tuve una educación terrible, perdí a mi padre”, insistió el luso. “Todo el mundo tiene una historia triste Ronaldo, perdí a mi padre joven, tuve cáncer”, se defendió Kelly.

Lo siguiente indignó más a Sarah, pues ‘CR7′ no tenía idea de cuál era el nombre del muchacho. “Él nunca se refirió a Jacob por su nombre tampoco, siempre fue ‘el niño’. ‘Sé que el chico tiene problemas’”, en referencia a su condición. “Él no tiene ningún problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene el problema”, respondió la madre.

La imagen del celular roto que circuló en redes sociales. (Foto: Captura)

¿Cristiano Ronaldo amenazó a la mujer?

‘CR7′, según le Sarah, nunca reconoció totalmente su responsabilidad. “No he hecho nada malo… no pateado, matado o golpeado a nadie”, sostuvo. Y Kelly, totalmente enojada, expresó: “Entonces, ¿golpear la mano de mi hijo y magullarla no está lastimando a nadie?”

Después de ello, el tono se tornó tenso y Cristiano advirtió que llevaría el caso por la vía legal y dejó entrever que podía ganar. “Dijo que no lo quería en los medios ni en la prensa ni en la corte. Dijo que tenía un buen equipo legal, que ganaría y que pelearía conmigo hasta el final, que sabía cómo jugar con los medios”.

Luego de oír ello, Sarah Kelly se quedó con una mala sensación y afirmó sobre Ronaldo que “es el hombre más arrogante con el que he hablado”.