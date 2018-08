Cristiano Ronaldo: Mamá de portugués declaró la guerra a Georgina Rodríguez con este gesto [VIDEO Y FOTOS] 

Cristiano Ronaldo , la nueva estrella de Juventus , estaría más que preocupado, pues los trapitos sucios no se están lavando dentro de casa y día a día crece el rumor de la ampitatía que existe entre su mamá, Dolores Aveiro, y su novia Georgina Rodríguez. Hoy la matriarca del clan ha vuelto darle 'carne' a la prensa rosa tras y una nueva actividad en las redes sociales.



La madre de Cristiano Ronaldo, días atrás, causó polémica al parcializarse con un comentario ofensivo contra Georgina Rodríguez en Instagram, donde un usuario le dijo "vaca" y la suegra de la modelo no dudó darle 'Me gusta', para después borrarlo.



Ahora, la situación se repite Georgina Rodríguez volvió a ser acusada en Instagram por un usuario. "Ella solo busca quedarse con el dinero de CR7" y la madre de Cristiano Ronaldo volvió a darle un 'Like' algo que ha dejado sorprendido a todos los hinchas de la Juventtus.



Cristiano Ronaldo en medio de una guerra entre su madre y su novia

El viaje a Turín tras el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus, abrió un forado en la inestable relación que existía entre Georgina Rodríguez y su suegra quien ahora tendría muchos anticuerpos para vivir dentro de la nueva mansión del goleador que debutará este domingo en la Serie-A.



Pero este desamor de Dolores Aveiro, mama de Cristiano Ronaldo tiene sin cuidado a Georgina Rodríguez, quien a sus 24 años, toma con mucha madurez este amargo momentos y los supera haciendo compras.