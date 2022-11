Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han tenido una rivalidad muy marcado durante muchos años. La competencia incrementó cuando el delantero portugués fichó por Real Madrid a mediados de 2009 y protagonizó partidos vibrantes contra el mediocampista argentino quien defendía la camiseta de Barcelona.

En 2018, el ‘Comandante’ dejó el cuadro blanco y los enfrentamientos con la ‘Pulga’, quien luego saldría del club azulgrana en 2021, no eran recurrentes. Pese a que juegan en ligas distintas y la contienda entre ambos ya no tiene tanto eco, el futbolista luso se desvivió en halagos por el ‘10′ de la ‘Albiceleste’

“Es un jugador increíble. Es mágico. ‘Top’. Llevamos 16 años compartiendo escenario. Tengo una gran relación con él. es como si fuera un compañero. Es un tipo al que realmente respeto por cómo siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi novia”, declaró durante la segunda parte de la entrevista con Piers Morgan.

De la mismo modo, Ronaldo considera que la ‘Pulga’ “ha hecho cosas buenas por el fútbol”. “Para mí Messi y Zidane son los dos mejores futbolistas que he visto jugar y Leo es el mejor contra el que he jugado”, señaló.

“No soy amigo de Messi en términos de lo que es llamar amigo a alguien con quien estar en su casa o hablar por teléfono. Pero es un tipo al que respeto mucho por la forma en que siempre habla de mí”, aclaró.

Cristiano Ronaldo indicó que “si Portugal gana el Mundial Qatar 2022″ se retirará del fútbol profesional

En otra sección de la entrevista, el ‘Comandante’ señaló que dejará el fútbol si toca la gloria en Qatar. “Creo que voy a tener una gran Copa del Mundo. Estoy listo, física y mentalmente. Me retiraría si Portugal gana el Mundial”, fueron las palabras del portugués.

Sin embargo, de no darse el triunfo máximo del cuadro luso, Cristiano Ronaldo espera jugar por un tiempo más: “Quiero jugar dos o tres años más. Así que 2 o 3 años como máximo. Quiero terminar a los 40. Creo que los 40 serán una buena edad, pero no lo sé, no conozco el futuro”.

