Cristiano Ronaldo: Este tratamiento especial sigue en Barcelona para afrontar la Champions |VIDEO |FOTOS   

No deja nada a la suerte. Cristiano Ronaldo fue visto en Barcelona y muchos se cuestionaron sobre las razones. El delantero de la Juventus sufrió una lesión durante su participación con la selección de Portugal y para ser atendido por los especialistas en la Unidad de Medicina Regenerativa de la Clínica Corachán y llegar en perfectas condiciones a la Champions League.



El delantero de la Juventus, ha llegado hasta los dominios de Lionel Messi, recomendado por sus dos amigos

Javier Pastore y El Shaarawy (AS Roma), quienes además se han tratado lesiones en este centro barcelonés y se lo han recomendado teniendo en cuenta la cercanía de los cuartos de final de la Champions League (10 de abril).



CR7 sufre una lesión leve en los flexores del muslo derecho. El luso no presentaba este tipo de malestar desde la temporada 2015-16 y seguirá el tratamiento de esta clínica privada baja la supervisión del cuerpo médico de la Juventus.



Cristiano Ronaldo desea llegar 'diez puntos' ante Ajax de Holanda. Juventus llegó a este importante partido luego que el portugués anotara tres goles en una espectacular remontada frente al Atlético de Madrid.