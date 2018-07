Cristiano Ronaldo y el VIDEO que anticipó su posible fichaje a Juventus: "Me gusta desde que era niño" 

Un video de Cristiano Ronaldo hablando de Juventus tomó protagonismo luego que medios de España e Italia aseguraran que el delantero de Real Madrid fichará por el cuadro de Turín. ¿Lo recuerdas?



Estas declaraciones se dieron en abril de este año, luego que Cristiano Ronaldo anotara un doblete a Juventus por la ida de cuartos de final de la Champions League de visita.



"Por aquí, en la Juve, donde pasaron y están grandes futbolistas, que me aplaudan, es un momento top. Estoy emocionado porque siempre fue un club que desde niño me gustaba. Agradezco a todos los italianos que me aplaudieron", lanzó Cristiano Ronaldo .



Como se recuerda, aquel día la hinchada de Juventus aplaudió a Cristiano Ronaldo por el golazo de 'chalaca' que le marcó a Buffon.

Video: Cristiano Ronaldo hablando de Juventus

De todas formas, en los próximos días se podría conocer detalles más exactos sobre el posible pase de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín.