Cristiano Ronaldo: Zlatan Ibrahimovic puso en su sitio a portugués con estas frases |VIDEO |FOTOS  

No le aguanta pulgas a nadie. Cristiano Ronaldo , se llevó tremendo palo departe de Zlatan Ibrahimović , quien llegó a incorporarse a la pretemporada de Los Ángeles Galaxy, y comentó sobre el reto que le hizo el jugador de Juventus a Lionel Messi de aceptar el desafío de cambiar de aire e ir a Italia.



“Me gustaría que viniera a Italia un día. Espero que acepte el reto como yo, pero si es feliz ahí entonces lo respeto. He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal y para mi equipo nacional mientras él todavía está en España...”, dijo Cristiano Ronaldo a La Gazeta dello Sport.



Zlatan Ibrahimovic, respondió sobre esta situación a Voetbal Nieuws,“Cristiano está hablando de nuevos desafíos, le llama desafío a mudarse a un club donde ya es normal ganar la Serie A. ¿Por qué no eligió un club de Segunda División hace unos años?, intentar hacerlo campeón de segunda y llevarlos al nivel más alto. Eso es un desafío. Es una tontería, irse a la Juventus no es un desafío en absoluto”.



Zlatan puso en su sitio a Cristiano Ronaldo

Recordemos que Zlatan Ibrahimovic también jugó en la Juventus y abandonó a la 'Vecchia Signora' cuando el cuadro italiano descendió a la segunda división por la Liga Italiana por amaña de partidos y se fue al Inter de Milán para después llegar al Barcelona.