Rumbo el título. El Cruz Azul que dirige nuestro compatriota, Juan Reynoso, y donde también milita el volante de la selección peruana, Yoshimar Yotún, ya tiene día y hora para su primer duelo ante Pachuca por la semifinal de la Liga MX. La ‘Máquina Cementera’ sigue en camino para conseguir su coronación, tras 23 años que no lo logra, cuando en el año 1997, el ‘Cabezón’, hoy entrenador, era jugador del equipo.

Según lo informó la Liga BBVA MX la primera semifinal de ida entre Pachuca y Cruz Azul se jugará el miércoles 19 de mayo, a las 8:30 de la noche hora de Perú en el Estadio Hidalgo.

Mientras que la otra semifinal, entre el Santos Laguna y Puebla, donde milita nuestro compatriota Santiago Ormeño, se disputará el jueves 20 de mayo a las 9:00 de la noche, hora de Perú, en el estadio de TSM Corona.

¡¡¡Listos los horarios!!! ⏰🤩



Así se jugarán las #Semifinales del #Guard1anes2021 👇



Prepara tu #AgendaFutbolística y no te pierdas ningún detalle de la #LigaBBVAMX



— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 17, 2021

LA REVANCHA

El máximo organismo del fútbol profesional mexicano también estableció el día y hora de la revancha entre los cuatro equipos que buscan consagrarse con el título en el denominado torneo Guardianes 2021.

Para los partidos de vuelta, el Cruz Azul será local, para enfrentar a Pachuca. El duelo se disputará el sábado 22 de mayo, a las 8:00 de la noche, en el estadio Azteca.

La revancha en la otra llave entre Puebla y Santos Laguna se realizará el domingo 23 de mayo, a las 7:00 de la noche en el estadio Cuauhtémoc.

Un punto, no menor, a tener en cuenta es que en caso de haber igualdad de puntos los criterios de desempates son los siguientes: diferencia de goles, goles de visita y finalmente ubicación en la tabla de posiciones en el torneo regular.

IDA

📆 19 de mayo.

⏰ 20:30 horas.

🏟 Estadio Hidalgo.



VUELTA

📆 22 de mayo.

⏰ 20:00 horas.

— CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 17, 2021

LA DRAMÁTICA CLASIFICACIÓN DE CRUZ AZUL

Tras un dramático partido Cruz Azul, que es dirigido por el peruano, Juan Reynoso, derrotó por 3-1 a Toluca y consiguió su boleto para las semifinales del Torneo Clausura del fútbol de la Liga MX. La ‘Máquina Cementera’ había perdido en la ida por 2-1 ante Toluca por lo que la llave final quedó 4-3 a favor del cuadro de nuestro compatriota. El ‘Cabezón’ vivió el partido de una manera intensa, lo sufrió, lo remontó y al final lo festejó como un hincha más.

Con la clasificación de los ‘Cementeros’ ante los ‘Diablos Rojos’ mantiene viva su esperanza de poder lograr el título mexicano que le es esquivo hace 23 años.

“Quisiera agradecer y felicitar el esfuerzo de los chicos. No fue una eliminatoria fácil. Tuvimos un buen primer tiempo pero no pudimos ampliar el marcador como queríamos. En el segundo tiempo lo sacaron con el corazón, como nos gusta. Quisiera agradecer infinitamente a la afición. Iban 80′, no habíamos hecho el segundo gol, y ellos siguieron apoyando y aplaudiendo. Con ellos presentes será una mejor semifinal para nosotros”, fueron las primeras palabras de Juan Reynoso tras el partido.

Luego en entrenador siguió respondiendo las preguntas de los medios mexicanos. “¿Cuál fue la clave de la victoria de Cruz Azul este sábado?. El temperamento. Contagiarnos, ser un equipo. Utilizamos los 10 cambios en los dos partidos y salió todo bien. Hoy pudimos anotar el tercero y cerrar el partido. Eso ha sido la esencia de este equipo, el deseo de trascender. No hay que perderlo porque eso nos da un plus de cara a las semifinales”, agregó Reynoso.

