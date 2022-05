El panorama era favorable para Tigres UANL, en su visita a Cruz Azul, puesto que ganaba con el gol de Jesús Dueñas en el primer tiempo. Sin embargo, las cosas cambiaron en el segundo de la segunda parte: Nico López hizo un mal cálculo, pateó a Luis Abram en el Rostro y fue expulsado, tras revisión del VAR.

El delantero uruguayo había sido uno de los más peligrosos en la ofensiva de los ‘Felinos’, por lo que era buscado constantemente por sus compañeros. Precisamente, cuando el reloj se acercaba a los 56 minutos, Javier Aquino envió un potente saque lateral hacia el área, donde se ubicaba el ‘Diente’.

No obstante, la habilitación no llegó a destino, dado que Luis Abram supo anticipar y ganó de cabeza, pero el desenlace no fue positivo para sus intereses. Al momento de pelear por la pelota dividida, Nico López no pudo frenar su pierna izquierda y pateó directamente al defensor peruano en el rostro.

El zaguero cayó abruptamente sobre el césped y el futbolista uruguayo fue a ayudarlo, aunque eso no evitó que el árbitro Fernando Hernández Gómez le muestre la cartulina amarilla. De inmediato ingresó la asistencia médica, puesto que el jugador de Cruz Azul había sufrido un corte y presentaba sangrado. Había preocupación en el Estadio Azteca.

Un par de minutos después, el juez del cotejo fue llamado por el VAR y, luego de un análisis minucioso, determinó la expulsión de Nico López. Miguel ‘Piojo’ Herrera, DT de Tigres, no quedó conforme con la decisión y reclamó de manera airada, motivo por el cual también se ganó la cartulina roja. La tensión empieza a notarse en el partido.