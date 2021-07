Hombre de fe y gestos. Así es Luis Guadalupe, quien en sus inicios en el mundo de la pelotita en Universitario de Deportes no la tuvo fácil. Sin embargo, encontró a gente de bien como Kukin Flores que le dio una mano y desde ese momento el carismático ‘cuto’ aprendió a poner el hombro como sigue lo haciendo hasta ahora.

Una situación que pinta de cuerpo entero al ex jugador de la “U” y a uno de esos amigos que siempre creyó en él cuando era juvenil, ocurrió el 2011. El defensa era capitán del Aurich que iba a disputar la final ante Alianza y dos periodistas viajaron a cubrir el encuentro de ida en Chiclayo. El cuadro rojo concentraba en Trujillo para huir de la presión de la hinchada del ‘ciclón’ que soñaba con el título.





Cuando los hombres de prensa le pidieron a Lucho la entrevista, el back en un principio se negó aduciendo que estaba metido en el partido y que, si les daba la nota a los periodistas limeños, tenía que hacer los mismo con todos. Sin embargo, el chalaco accedió porque el periodista era crema como él y sabía que habían hecho el viaje para tener la exclusiva Todo iba bien hasta que el reportero gráfico le pidió al futbolista que posara sin camiseta, con el pantalón abajo cual rapero y con gorro. “Cómo se te ocurre que voy a salir así previo a una final. La gente va a decir que no estoy al cien por ciento en el partido” respondió ‘Cuto’.

Kukín jugó poco tiempo en Universitario pero dejó huella en los cremas (Foto: GEC)

El periodista y el reportero le insistieron al defensa que no cedía hasta que el fotógrafo se sacó un conejo de la galera y le dijo: “Lucho, yo estoy en el trabajo por recibo por honorarios y si salen bien las fotos me contratan, dame una mano”. Guadalupe se quedó pensando y dijo. “Mira, a mí me apoyaron y mucho cuando recién empezaba así que yo también te voy a apoyar, pero antes déjame contarte la historia”. ‘Cuto’ se sentó y empezó a narrar lo bueno que fue Carlos Flores con él. “Cuando yo recién fue ascendido al primer equipo, Kukín se enteró que vivía en Corongo y me recogía y regresaba a casa todos los días. Los viernes me llevaba a un supermercado y compraba pollo, carne leche, arroz, llenaba la cocina de víveres y me decía ‘ahora que tienes toda la comida de la familia asegurada dedícate a jugar que tienes condiciones’. Eso me marcó y por eso te doy la mano, en la vida hay que apoyarse como lo hizo ‘Kukín’ conmigo”.

La sesión de fotos quedó bien, Aurich salió campeón y ‘Guagua’ alzo la copa de campeón. Cuando al buen Carlos Flores, que nos tomó la delantera hace un tiempo, se le preguntó por su buen gesto con Guadalupe, el zurdo demostró su calidad como persona respondiendo. “no me acordaba de eso, si él lo dice será así” sentenció el diez del pueblo.

TE PUEDE INTERESAR

Carlos Zambrano y todo el equipo de Boca Juniors reciben apoyo de Jorge Bermúdez: ¿qué pasó en Brasil?

Tokio 2021: resultados y resumen del día 1 de Juegos Olímpicos

Narrador deportivo Toño Vargas dio positivo al COVID-19 y se encuentra hospitalizado