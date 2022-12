Mi gente de La Fe de Cuto estamos ingresando al tramo final del año con los programa de La Ruta de la Fe por el norte, con las entrevistas a William ‘Periquito’ Chiroque. Sensacional la historia de su vida que nos cuenta, un hombre humilde y con mucha fe logro su sueño de ser futbolista profesional. En sus primeros pasos se ganó un lugar con su fútbol y en su primer contrato nos cuenta que no conocía los billetes. Tienen que ver la entrevista.

Ahora les voy hablar sobre el mundial Qatar 2022, que entró a la fase definitiva con cuatro finalistas, por lo menos con una sorpresa mayúscula como lo es Marruecos, y Croacia, otra sorpresita más, sacó a Brasil, mientras que Francia, el actual campeón, creo que confirma su chapa de candidato serio para volver a levantar la copa Mundial, y Argentina que empezó el certamen perdiendo, se fue consolidando con el desarrollo del evento con Leo Messi a la cabeza, para soñar con volver a levantar la Copa Mundial.

BRASIL SE FUE DEL MUNDIAL

Se fue Brasil, se fue mi candidato, se fue llorando, no era para menos. Acá en Perú hay una buena cantidad de peruanos que deseábamos su clasificación, pero también hay algunos que no querían por las antipatías que tienen contra Neymar. ¿Se acuerdan de los partidos ante Perú? En una dramática definición de penales, la ‘Canarinha’ cayó ante los croatas en una versión en la que se supone que la ‘Verdeamarela’ son los expertos. La tanda de penales. Se dice que los penales es buena suerte, no es verdad. Podría tener una dosis de suerte como todo en la vida, pero en ese momento influye varios temas como la capacidad técnica, sumado a la capacidad de poder soportar esa presión única que a muchos los nubla en ese momento para superar al arquero que juega su partido. Los ‘Croatas’ sacaron a un candidato serio como Brasil cuando el ‘Scratch’ tenía el pase a semifinal en el bolsillo. No supieron cuidar el resultado, terrible. Pero Croacia, fue un gran rival, una selección que juega al fútbol de manera espectacular de la mano de Luka Modric. Qué rico jugador con sus 37 años.

Lionel Messi disputará su segunda semifinal de Copa del Mundo en toda su carrera (Foto: Reuters)

Sigue en carrera Argentina

La ‘Albiceleste’ con Leo Messi escribió su nombre en cuartos y dejó en el camino a Países Bajos, un rival muy temible y que fue capaz de lograr su recuperación al lograr el empate 2 a 2, luego ir perdiendo, para forzar a los penales. Pero el final fue feliz para la Argentina. Messi había hecho un partidazo, genio en el pase para el primer gol de Nahuel Molina y mostro toda su capacidad en el penal de los 90 minutos, por supuesto, en la tanda de los penales. Se dieron cuenta que Messi cambio su forma de ejecutar los penales, por lo menos en el Mundial, luego de haber fallado uno ante Polonia que le metió un fierro, pero fue atajado por el golero polaco Szczesny. Ahora Leo apuesta por colocar su remate, siempre esperando hasta el final al arquero para que se juegue a un lado y él decide con toda su capacidad técnica al lado contrario. Es un genio.

Antoine Griezmann marcó el empate para Francia, pero el VAR anuló el gol.

FRANCIA BUSCA SU BICAMPEONATO

Francia, el actual campeón del mundo, va camino a conseguir su bicampeonato mundial. Pese a llegar al mundial de Qatar 2022 con por lo menos 5 o 6 bajas por lesiones como Karim Benzema, N`Golo Kanté, Paul Pogba, Christopfer Nkunku entre otros. El técnico Didier Deschamps supo mantener el equilibrio del equipo, defendiendo muy bien y atacando de igual manera basado en su buen juego de la mano de Antoine Griezmann, Dembélé, Mbappé entre otros. El equipo del gallito dejó en el camino a Inglaterra en un partido apretado y muy parejo en la que los ingleses en los pies de Harry Kane perdieron la opción de ir al alargue cuando falló un penal. Creo que Francia ha confirmado su candidatura el título, pero deberá superar a Marruecos, la verdadera sorpresa del Mundial Qatar 2002.

Yassine Bounou arquero de Marruecos es una garantía en la portería de su selección. (Foto: EFE)

LA SORPRESA DEL MUNDIAL

La selección del Continente Africano sacó del mundial a Portugal. Mando a su casa a los portugueses junto con Cristiano Ronaldo, de quien soy hincha confeso. CR7 logró una marca personal histórica al anotar en cinco mundiales consecutivos (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2002), pero no pudo seguir en carrera por la copa ante los marroquíes. El atacante en el último año había tenido problemas en su club Manchester United, del cual fue cesado en pleno mundial por problemas con su entrenador Erik ten Hag y lo mismo le sucedió en su selección al pelearse con el seleccionador Fernando Santos quien lo mando a la banca. La verdad, el equipo portugués no llegó bien, había llegado con ciertas fisuras en la interna del grupo que al final salieron a la luz.

Finalmente, la sorprendente Marruecos ha metido el batacazo en el mundial Qatar 2022. La sorpresa no solo se da con ganar un partido sino el haber llegado hasta la etapa de semifinales, por lo menos . Marruecos es una selección que trabaja en base a su orden defensivo, un equipo solidario con un libreto que manejan a la perfección. Jugado atrás, bien complementados con un gran arquero, y buscan el contraataque. Es muy difícil entrarle al equipo y tienen un amor propio.

LA FINAL SEGÚN ‘CUTO’ GUADALUPE

La primera semifinal será entre Argentina vs. Croacia, voy por Argentina. La otra semifinal será entre Francia vs. Marruecos, voy por Francia. Eso es mi deseo. Veremos si se da la lógica o Qatar 2022 nos sigue dando más sorpresas. Nos vemos el próximo lunes.