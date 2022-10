DOS BRAVOS. Luis Guadalupe fue uno de los invitados de lPD para conmemorar el 70 Aniversario del Estadio Nacional para formar del partido de las glorias del fútbol peruano donde también fue invitado Julio César Uribe, quien al ver que su rival era el espigado zaguero y entrevistador de La Fe de Cuto, intentó trabajarlo a la ‘Boquilla’ en un divertido momento.

“ Yo lo adelante a Cuto cuando nos saludamos, le dije que le voy a doblar el ombligo, le dije con 65 años no habrá quién me quite la pelota , pero ahora vamos a disfrutar. Volvernos a encontrar y abrazarnos ”, dijo el Diamante minutos nates del partido que convocó a las figuras de la selección peruana de todos los tiempos.

“ Hay que aprovechar esta oportunidad para decirle: gracias a todo el país , a todos los hinchas de deportes a todos los que nos ayudaron a ser felices y lamentando que pudimos a ser mejores. pero ya está hecho hay muchas cosas por hacer y ojalá los peruanos aprendamos a hacerlas juntos”, señaló el ‘Diamante’.

Cuto Guadalupe y su picante cruce con Julio César Uribe (GOLPERU)

El diez de la ‘Blanquirroja’ recordó los momentos mas bonitos con en el colos de la Calle José Díaz. “Los partidos con la selección con Colombia, todos tiene un solo mensaje tratar de dar lo mejor la intención de querer ser y darle gracias al Perú. Es hermoso tratar de alcanzar tus sueños con este deporte, pero lo más hermoso es cultivarse como y trascender para ayudar a las nueva s generaciones y que sean mejor delo que fuimos nosotros”, expresó.

‘Cuto’ Guadalupe y su mejor recuerdo del Nacional

Por su parte Luis Guadalupe se mostró agradecido por formar parte de esta tarde histórica con jugadores considerados leyendas de la selección peruana.

“ El recuerdo que tengo latente es el de la final del 2011 frente a un rival como Alianza Lima donde nació mi frase ‘la fe es lo más lindo de la vida’, agradecido por haberme invitado a este partido por considerarme parte de la historia, donde Alex Rossi me sacó cargado y los campeonatos conseguidos con Universitario ”, señaló ‘Cuto’.

El jugador reconoció estar en forma física para encarar al Diamante Uribe. “ Estoy hermosos, mírame como estoy y encima he agarrado la camiseta 16 (de Cuto 16). Estoy listo, gracias a Dios he estado entrenando, ya que el profesor Uribe me ha estado advirtiendo que me va a doblar el ombligo ja, ja, ja ”, contó.