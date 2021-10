¡Mi gente rica, sabrosa y curiosa! Pasa el tiempo y no dejan de preguntarme por mi frase: ‘La fe es lo más lindo de la vida’. Siempre he dicho que cuando lo dije estuve tocado, inspirado y fue algo que salió del corazón, de manera espontánea y por la euforia que vivía en el momento. Pero hoy les contaré de dónde nace. Como se dice, el detrás de cámaras. Lo he contado en otros lugares, sí, pero esta es la versión oficial, la más íntima y exacta, escrita por el propio ‘Cuto’ Guadalupe. Desde México, por cierto.

Antes que nada, debo recordarles que soy un hombre creyente, de mucha fe, todo auténtico, cero pose. Siempre lo he sido, desde ‘cutito’ en Corongo. Devoto del Señor de Los Milagros, seguidor y creyente en Dios. Y hoy, después de 10 años he podido cumplir una promesa que hice hace unos años: ir a México y conocer a la Virgen de Guadalupe.

Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con mi popular frase. Mi gente, mucho. Sucede que, en 2011, año en que logramos el título nacional con Juan Aurich, fui poseído por la ‘Morenita’ y estoy seguro de que ella puso las palabras en mi boca. No tengo ninguna duda.

UNA APARICIÓN MÍSTICA EN CHICLAYO

La historia de mi fe con la Virgen de Guadalupe comenzó en esa temporada. Antes, había escuchado de sus milagros, pero no había ido más allá de eso.

Cada vez que íbamos a jugar de local en el estadio ‘Elías Aguirre’, el padre Michael llevaba un cuadro de la Virgen de Guadalupe. La primera vez que la vi quedé impresionado y hubo algo que me llenó de una energía muy especial. Luego se convirtió en un ritual de todas las fechas.

Hasta los más pendencieros y palomillas del plantel cayeron rendidos a la santa imagen. No sé cómo explicarlo, pero el grupo sintió que podía hacer grandes cosas cada vez que el sacerdote llegaba y rezábamos frente a la ‘Lupita’. Con el pasar del tiempo esa fe se fue haciendo más fuerte y sólida.

Hasta que llegó la final ante Alianza Lima. Unos días previos a los tres partidos pude hablar con el padre Michael y le hice un pedido. “Si logramos el título, ¿sería posible que usted me pueda regalar el cuadro de la Virgen de Guadalupe?”, le pedí. Él, sin dudar, me dijo: “Te lo prometo… pero haz todo por lograrlo”.

LA PROMESA ANTES DEL JUAN AURICH-ALIANZA LIMA

Gente, eso me motivó como nada en mi vida. Me sentí poseído, pero en positivo, con la fe. ¡Me afloró el espartano ‘Leónidas’ que hay dentro de mí! Hice que los muchachos se volvieran gladiadores y como si fuéramos los ‘300′ salimos a afrontar esos trascendentales encuentros.

Se jugaron los tres partidos con los resultados que ya todos conocen y en el vestuario del Estadio Nacional, en medio de todos los festejos, confirmé mi promesa que había hecho unas horas antes de jugar el duelo final ante Alianza Lima. “Voy a ir hasta México para conocerte y seguir obrando en tu nombre”, le había dicho a la Virgen de Guadalupe en el camarín.

La noche del Juan Aurich-Alianza Lima, la noche en que 'Cuto' Guadalupe dijo "La fe, la fe es lo más lindo de la vida".

Luego de los festejos, el padre Michael cumplió con lo ofrecido, me entregó la imagen y me honró haciéndome partícipe de su fe. Aquel cuadro ahora luce en mi Restaurante Cuto 16 y la gente siempre se acerca a pedirle algo, hacerle una promesa, agradecerle o simplemente a rezarle.

Esa noche de diciembre del 2011, luego de alzar el trofeo y bailar, hablé en nombre de la Virgen de Guadalupe, yo solo fui un instrumento y tenía tanto guardado que ante el asedio de la prensa dije: “La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La humildad y no ser soberbios”. Esa noche, estuve tocado por la divinidad. Sentí una suave brisa por todo el cuerpo, ese vientecito de fe, el aire que toda vida necesita. Solo faltó que y la flor de la serie ‘La Rosa de Guadalupe’.

‘SALVATORE’ DE CHICLAYO, TE RECUERDO

Y si a mí me hizo el gran milagro de lograr el título nacional, también me puso en el camino para ayudar. Una semana antes de la obtención del campeonato le había hecho una promesa a mi amigo ‘Salvatore’. Él me trasladaba en su modesto auto por todo Chiclayo, era como un chofer personal, siempre estaba seguro y él dispuesto a trasladarme.

A ‘Salva’ lo conocí un día que salí de entrenar del estadio Elías Aguirre y el taxi que me recogía no había ido. Me acerqué a su humilde carrito que estaba cuadrado. Creo que más que hacer una carrera, estaba allí para ver a los jugadores, conocernos, quizá tomarse una foto. Después de mucho rato esperando, me acerqué a donde estaba estacionado. “¿Taxi?”, le pregunté. ‘Salvatore’ se quedó sorprendido: “Pero ¿vas a subir a mi auto?” … “Por supuesto, no hay problema”, le respondí. Me llevó y así empezó la amistad.

Antes de venir a Lima a jugar aquella final le dije: “‘Salva’, tú crees en la Virgen de Guadalupe ¿verdad? Entonces, órale, rézale para conseguir el título y ese logro también vendrá con un nuevo carro”, le prometí. Y obviamente que uno se siente feliz de poder ayudar, sobre todo a las buenas personas.

Después de 10 años, estuve frente al altar de la ‘Morenita’. Llegué junto a mi hija Ariana Candela. Frente a ella he llorado de emoción al sentir todo ese calor, esa energía que me invadió y me hizo estremecer. Fui testigo de esa fe que se le tiene y de la cantidad de millones de seguidores que tiene. De ella hay series, películas y miles de historias dando testimonio de sus milagros. Soy uno más, porque la fe es lo más lindo de la vida.