Sorpresa para todos sus compañeros. Un momento divertido se vivió durante el programa ‘De fútbol se habla así'. El periodista Rodrigo Morales se animó a cantar en vivo y en directo la popular canción del reggetonero Daddy Yankee, ‘La Gasolina’. La acción terminó generando la risa entre todos los que se encontraban en el set de grabación.

Daddy Yankee llegó a Lima para realizar dos presentación en su gira de despedida que viene realizando por varios países del mundo. Por ello, en nuestro país todo el mundo está atento a cualquier suceso del cantante y en el programa de DirecTV decidieron no pasarlo desapercibido.

Óscar del Portal se encontraba hablando sobre las fiestas de quince años y las vestimentas cuando el DJ del programa decidió poner a volumen la reconocida canción del ‘Cangri’. Ante eso, ‘Ceja’ Morales reaccionó rápido y empezó a cantar la parte de rap y melódica.

Tras ello, sus compañeros empezaron a reírse e hicieron algunos comentarios tras la efusividad de Morales. Sin embargo, en las redes sociales no pararon con los comentarios positivos destacando el carisma del periodista peruano.

Daddy Yankee cumplió con su primer concierto en Lima

Daddy Yankke hizo vibrar el estadio Nacional de Lima tras su sorprendente puesta en escena. El concierto inició alrededor de las 10 de la noche y se mostró agradecido con el público peruano que coreó, gritó y levantó sus celulares para no perderse ningún instante de la presentación.

“Siempre me han tratado superbién, como un ‘brother’, como un hermano (...) Mi carrera no hubiera sido igual si no hubiera contado con un país como ustedes, Perú”, fueron las palabras del reguetonero puertorriqueño.

