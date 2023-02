Pocas son las voces que han salido a defender a Dani Alves, futbolista de la selección de Brasil y ex ídolo de FC Barcelona, quien desde el 23 de enero pasa los días en la prisión de Brians 2, de manera preventiva, producto de un supuesto abuso sexual contra una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona.

Cuando las noticias sobre su divorcio aún no se extinguen de los titulares en los medios españoles, desde Brasil, salió a escena su exmujer, Dinorah Santa Ana, quien se ha pronunciado sobre la agresión sexual de la que acusan a su expareja.

Diario Sport recogió el testimonio de la empresaria de fútbol y dueña del club Sant Andreu. “ Están condenando a Dani previamente, sin que haya sido juzgado. Él sería incapaz de deshonrar a una mujer ”, contó Dinorah Santa quien no solo fue su pareja sentimental, sino también su manager.

Relación de Dani Alves y su exesposa es cordial (Foto: Mundo Deportivo)

La brasileña conoció al jugador más ganador del planeta cuando no era famoso y no había salido de Brasil. “ Estuve casada durante 10 años y le conozco desde hace 22. Todo el mundo que está en el entorno de Dani sabe quién es. Desde la que limpia su casa de Brasil o Barcelona . Todos saben que no sería capaz de hacer cosas como esta. Duele bastante esta situación ”, defendió Dinorah al jugador.

La exesposa de Dani Alves explicó los motivos por los que no ha charlado con el jugador y tampoco ha evaluado la posibilidad de llegar hasta Barcelona para visitarlo. “ En la situación en la que está, no está receptivo ni con ánimos de verse con gente en prisión ”, añadió.

Finalmente, la brasileña pidió a las autoridades y a los medios de comunicación que sean empáticos con la familia del deportista. “ Sus hijos están bastante afectados. Toda la gente, incluso para apoyarlos, hablan del tema y tocar la situación que duele. Duele imaginar lo que pasará su padre, la impotencia ” concluyó.