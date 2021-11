La familia del fallecido periodista deportivo, Daniel Peredo, ganó el juicio que le había interpuesto a la empresa Media Networks Latin América S.A.C., compañía en el que ‘La voz de la selección peruana laboró’ por muchos años.

El sábado 20 de noviembre, el 22° Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ), ordenó que Milagros Llamosas, esposa de Peredo, reciba un monto de s/.1,536,020.76 por concepto de beneficios laborales.

“Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por Milagros Llamosas Salas quien representa a sus dos menores hijos Fátima Peredo Llamosas y Daniela Peredo Llamosas, quienes a su vez representan a la sucesión intestada del causante Sr. Daniel Kirino Peredo Menchola en los seguidos con Media Networks Latin América S.A.C” se lee en la mencionada resolución.

“Se ordena el pago de: gratificaciones, vacaciones, CTS, bonificación extraordinaria, utilidades, el pago de indemnización por daños y perjuicios en la modalidad de lucro cesante, debido a la omisión de pago y contratación del Seguro de Vida Ley en la suma de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTE CON 76/100 SOLES (s/.1,536,020.76)”, se agrega en la publicación.

Familia de Daniel Peredo deberá recibir más de un millón de soles por parte de Media Networks. Foto: DIFUSIÓN.

Milagros Llamosas, viuda del reconocido narrador, había iniciado el proceso de reconocimiento de derechos laborales a inicios del 2021.

“No hubo ningún reconocimiento de derechos laborales de mi esposo con Media Networks. Él estuvo más de 15 años trabajando ininterrumpidamente. Lamentablemente en estos tres años no hubo ninguna respuesta de su empleador, que para mí es Media Networks”, declaró en marzo del presente año.

La postura de Media Networks sobre el caso de Daniel Peredo

En marzo del 2021, la empresa Media Networks compartió su posición con respecto al caso de Daniel Peredo y el proceso que ha iniciado la familia del periodista. Lorena Salhuana, integrante del área de comunicación, difundió la postura de la compañía.

“Las relaciones entre Media Networks Latin America S.A.C. y sus talentos artísticos y conductores de televisión son de prestación de servicios para cumplir con tareas específicas, no cumplen una jornada laboral, no tienen dedicación ni relación de exclusividad y por ello, pueden prestar servicios a otros medios de comunicación, o realizar otras actividades profesionales. Ese es el tipo de relación que Daniel mantuvo con nosotros. Fue conductor y narrador en distintos programas y transmisiones de carácter deportivo en Media Networks, y además ejerció el periodismo en otros medios de comunicación. En Media Networks estuvimos junto a la familia en los momentos más difíciles y dadas las circunstancias buscamos la mejor manera de apoyarlos. Lamentablemente la familia de Daniel y sus asesores legales rechazaron las alternativas que le planteamos y optaron por reclamar pagos por derechos laborales que no corresponden. Lamentamos esta situación y esperamos pueda superarse, especialmente por el cariño, admiración y respeto que hemos tenido y tendremos siempre hacia Daniel”, dice la nota.